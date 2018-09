Un espoir des Blue Jays évolue aux 9 positions... dans le même match

L’espoir des Blue Jays de Toronto dans le niveau A Nash Knight a réalisé ce que bien peu avant lui ont pu réussir.

Knight, qui évolue pour les Blue Jays de Dunedin, a évolué aux neuf positions dans la dernière rencontre de la saison, face aux Tortugas de Daytona, dimanche.

En effet, Nash a amorcé la rencontre au poste de receveur, puis a fait les quatre positions de l’avant-champ entre la deuxième et la cinquième manche.

À la sixième reprise, il a pris place au champ gauche, avant d’affronter un frappeur en tant que lanceur en début de septième. Il a accordé un coup sûr lors du seul rival qu’il a affronté.

Puis, après son passage sur la butte, il a évolué au champ centre puis a terminé le duel au champ droit.

Can't fit it all on one screen.



One position left! #NashAllNine pic.twitter.com/fLhvVdbIj9