Sharapova tombe en huitièmes de finale, comme en 2017

La Russe Maria Sharapova, ex-N.1 mondiale aujourd'hui 22e, s'est inclinée en huitièmes de finale de l'US Open face à l'Espagnole Carla Suarez Navarro (24e) en deux sets (6-4, 6-3), lundi à New York.

Depuis son retour de quinze mois de suspension pour dopage au printemps 2017, Sharapova (31 ans), victorieuse de cinq trophées en Grand Chelem, n'a plus dépassé les quarts de finale en tournoi majeur. Son dernier sacre remonte à 2014, à Roland-Garros.

Suarez Navarro, déjà quart-de-finaliste à Flushing Meadows il y a cinq ans, défiera l'Américaine Madison Keys (14e), finaliste sortante, pour une place dans le dernier carré.

Sous les lumières du court Arthur-Ashe, Sharapova a très mal commencé la partie au service. Après trois jeux de service, elle avait déjà commis cinq doubles fautes (8 au total), dont trois d'affilée à 3-1 en faveur de son adversaire.

Tout au long du match, la Russe a accumulé les fautes directes (38, contre seulement 15 points gagnants), certaines grossières. Et Suarez Navarro a parfaitement joué le jeu en ramenant un maximum de balles.

«J'ai été agressive, j'ai couru et je me suis battue sur chaque point, c'est comme ça que je peux vraiment jouer du bon tennis. J'ai joué un très bon match», s'est félicitée l'Espagnole, 6e joueuse mondiale à son meilleur classement en février 2016 et qui fêtait son trentième anniversaire ce lundi.

Sharapova, qui disputait le 24e match de sa carrière en session de soirée à l'US Open, n'y avait jamais jusque-là connu la défaite.

Il y a un an, la Russe s'était déjà arrêtée en huitièmes de finale à Flushing Meadows.