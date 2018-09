Nike fait de Kaepernick le visage du 30e anniversaire de «Just Do It»

Le géant américain Nike a fait de l'ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco Colin Kaepernick le visage du 30e anniversaire de sa campagne «Just Do It».

L’athlète de 30 ans a publié une image sur Twitter, lundi, sur laquelle on peut lire la maxime suivante : «Crois en quelque chose. Même si ça signifie tout sacrifier.»

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO