MLS 360 : la plus belle victoire de l’année?

La victoire de 3-0 de l’Impact contre les Red Bulls au Stade Saputo, samedi soir, est certainement l’une des plus satisfaisantes de la saison pour le onze montréalais.

Il n’y a peut-être que le 1-0 contre Toronto au Stade olympique en mars, ou le 2-0 contre Kansas City en juillet qui puissent s’en approcher.

Certes, les Red Bulls étaient fatigués et plusieurs joueurs réguliers étaient au repos alors que l’équipe complétait une éreintante séquence de cinq matchs en 15 jours. N’empêche : l’Impact a joué un grand match contre l’une des deux ou trois meilleures équipes de la MLS. La défense a usé de toute son expérience pour museler l’attaque des Red Bulls, en plus de marquer deux buts. Bradley Wright-Phillips, deuxième meilleur buteur de la MLS (à égalité avec un certain Zlatan), a été limité à un seul tir au but dans tout le match, et il n’était pas cadré.

Les partisans ont aimé le travail de l’attaquant Quincy Amarikwa à son premier départ. L’Américain n’a jamais rempli le filet dans sa carrière, mais il est très dynamique dans la construction du jeu et peut être une véritable teigne auprès des défenseurs centraux adverses. Aaron Long, l’un des meilleurs de la ligue à cette position, n’a pas eu une soirée agréable contre lui.

Amarikwa, ce n’est pas Zlatan, Wayne Rooney, ou même Jimmy Briand, mais c’est la meilleure option de l’Impact en attaque dans l’immédiat. Son contrat se termine à la fin de l’année, mais si Matteo Mancosu et Anthony Jackson-Hamel ne sont pas de retour avec l’équipe pour la saison 2019, Amarikwa pourrait alors représenter une belle profondeur au poste d’attaquant pour l’Impact.

L’Impact a aussi pu compter sur une grande performance de son maître à jouer, Ignacio Piatti, après une série de matchs où il n’a pas semblé être à son mieux. L’Argentin a semblé revigoré par la visite-surprise de son frère. Qu’on trouve un appartement à ce dernier dans la métropole!

L'Impact surprend les Red Bulls - TVA Sports

Cette victoire, elle fait aussi du bien au classement. La sixième place de l’Impact, dernière donnant accès aux éliminatoires, est un peu mieux protégée, quoique loin d’être assurée.

La charge de D.C. United

Il devient de plus en plus clair, à mesure que les semaines passent, que D.C. United est la principale menace pour l’Impact dans cette course aux éliminatoires. Mon valeureux collègue Patrice Bernier indiquait, il y a un peu plus de deux semaines, que le club de la capitale américaine allait sans doute chauffer sérieusement l’Impact et qu’il allait peut-être profiter de son propre «effet Drogba» dans cette quête avec la montée en puissance de l’Anglais Wayne Rooney.

L’ancien d’Everton et de Manchester United, arrivé avec l'équipe durant l'été, a offert un autre grand match aux hommes en noir, dimanche, dans la victoire de 3-1 de United contre Atlanta. Rooney a servi deux passes décisives à l’excellent Lucho Acosta, auteur d’un doublé, en plus de marquer lui-même sur un tir de pénalité.

Le joueur de 32 ans en est maintenant à quatre buts et cinq passes décisives en onze apparitions, dont neuf départs. Avec cette victoire, l’équipe passe au septième rang dans l’Est et s’approche à six points de l’Impact, sur qui elle a trois matchs en main.

Le D.C. United retrouve le chemin de la victoire - TVA Sports

Nul besoin de dire que l’affrontement du 29 septembre prochain entre les deux équipes, au Audi Field, sera immensément significatif et devrait être très relevé.

Par ailleurs, United a réussi, hier soir, ce que les neuf adversaires précédents d’Atlanta n’étaient pas parvenus à faire : empêcher Josef Martinez de marquer. Les «Fives Stripes» seront sans doute déçus par ce résultat, eux qui cherchent à terminer la saison au sommet du classement général, mais ils ne sont qu’à un point des meneurs, les Red Bulls, et ont encore un match en main sur ceux-ci.

Si D.C. United devient le principal rival de l’Impact dans la course aux séries, c’est parce que le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et le Toronto FC sont en train de s’éliminer.

Les «Revs» ne vont nulle part. L’équipe, qui jouait à domicile samedi, avait l’occasion de mettre fin à sa séquence de huit matchs sans victoire alors qu’elle recevait les Timbers de Portland, qui avaient disputé une rencontre en milieu de semaine. Le match s’étant terminé 1-1, cette séquence se poursuit. Ils ont encore chuté au classement et ce n’est probablement pas terminé.

Le Revolution et les Timbers font un match nul - TVA Sports

Le TFC, de son côté, risque de regretter longtemps sa défaite de 4-2 subie aux mains du Los Angeles FC, samedi, au BMO Field. Les «Reds» canadiens se retrouvent maintenant à neuf points de l’Impact, bien qu’ils aient un match en main, et si la situation n’est pas encore désespérée pour eux, elle se corse drôlement, d’autant plus que l’influent milieu de terrain Victor Vazquez est sorti sur blessure durant ce match. À l’inverse, le LAFC en est maintenant à trois victoires et une nulle à ses quatre derniers matchs après avoir connu une baisse de régime dans le milieu de l’été.

L’équipe, qui a ainsi regagné le deuxième rang dans l’Ouest, a profité d’une autre performance «X-large» de son créatif milieu de terrain Carlos Vela, auteur de deux buts et une passe décisive. Son second filet, qui a tué le match dans ses dernières minutes, était brillant.

MLS 360: but Carlos Vela - TVA Sports

Un record pour les Sounders

Huit victoires de suite! Les Sounders ont établi un record de la MLS, samedi, grâce à leur gain de 3-1 contre le Sporting de Kansas City, l’une des forces de la ligue, qui était sur une bonne lancée de surcroît.

Seattle, qui continue sa charge vers le sommet du classement après avoir pataugé dans ses bas fonds durant la première moitié de la saison, a bénéficié d’une grande prestation du milieu défensif Ozzie Alonso. Après avoir connu quelques pépins physiques ces derniers mois, le Cubain de 32 ans semble enfin retrouver sa forme des beaux jours. Les pièces continuent donc de tomber en place pour les Sounders, qui occupent le cinquième rang du classement dans l’Ouest, derrière le Real Salt Lake.

Ces derniers ont écrasé le Galaxy de Los Angeles 6-2, samedi soir, au Rio Tinto Stadium. Il s’agit d’un deuxième match de suite où les hommes de l’entraîneur Mike Petke ont inscrit six buts. Une production spectaculaire. Le Croate Damir Kreilach, a priori un milieu défensif, a planté un triplé contre le Galaxy, dont la défense (très) suspecte a été taillée en pièces tactiquement par le RSL, qui n’a subi qu’une seule défaite à ses huit dernières parties. Le but du match, et probablement de la semaine, revient cependant au Slovaque Albert Rusnak, par ailleurs auteur d’un doublé.

MLS 360: but d'Albert Rusnak - TVA Sports

L’autre fait saillant de ce match, c’est l’irruption d’un canard sur la pelouse. Le volatile se sentait sans doute capable, lui aussi, de marquer contre le Galaxy...

What the duck? pic.twitter.com/hNrQDVfiPw — LA Galaxy (@LAGalaxy) 2 septembre 2018

En bref

Le FC Dallas continue de protéger sa première place dans l’Ouest. Dans un deuxième derby texan en moins de deux semaines, Dallas l’a cette fois emporté 4-2, portant à 9-1-4 sa fiche à domicile. L’équipe compte maintenant trois points d’avance au classement sur le LAFC. Pour Houston, ça va de mal en pis. Le club n’a pas savouré la victoire à ses dix derniers matchs. Dans la défaite, l’équipe a néanmoins vu l’attaquant Mauro Manotas marquer à l’aide d’un coup de canon.

MLS 360: but de Mauro Manotas - TVA Sports

Pour les partisans de Houston, il faut maintenant regarder du côté de la finale de l’Open Cup, prévue le 26 septembre, alors que le Dynamo recevra l’Union.

Philadelphie, d’ailleurs, est allé arracher un nul de 2-2 à Orlando, samedi. Sans briller, l’équipe a néanmoins mis la main sur un point et en compte toujours quatre de plus que l’Impact au classement. Les deux formations vont s’affronter le 15 septembre prochain dans un autre duel dont l’issue sera déterminante au classement.

Notons que sans faire trop de bruit, l’attaquant de l’Union Cory Burke a marqué son huitième but de la saison dans ce match. Le Jamaïcain de 26 ans est plutôt efficace depuis la mi-juillet et considérant l’inanité des efforts de l’attaquant C.J. Sapong cette année, la contribution de Burke a eu un impact significatif dans les succès récents de l’Union.

Pour Orlando... tout continuer d’aller tout croche. L’équipe, qui n’a pas gagné depuis sept matchs, en est à sa quatrième saison en MLS et à l’instar des trois premières, ne réussira pas en entrer en éliminatoires. Ce qui est dommage, surtout pour ses partisans passionnés.

Justin Meram est de retour! Le milieu offensif a connu une année 2018 mouvementée jusqu’ici. Après avoir connu une superbe saison avec le Crew en 2017, l’Américain d’origine irakienne, en quête d’un nouveau défi, a été échangé à Orlando l’hiver dernier, où rien n’a fonctionné.

Il a finalement obtenu de retourner avec le Crew il y a quelques semaines. Après trois apparitions, dont deux en tant que remplaçant, Meram a joué un match complet, samedi, contre le New York City FC. Un grand match, d’ailleurs, où il a semblé être de toutes les attaques, un peu comme il le faisait en 2017 et dans les années précédentes.

En guise de cerise sur le sundae, Meram a marqué le but de la victoire :

MLS 360: but de Justin Meram - TVA Sports

S’il garde cette forme jusqu’à la fin de la saison, surveillez le Crew, qui était déjà une solide formation depuis le début de l’année. Il n’est pas impensable que l’équipe se glisse dans le top trois du classement dans l’Est.

Enfin, les Whitecaps se sont maintenus dans la course aux éliminatoires en battant les pauvres Earthquakes pour une deuxième semaine de suite, samedi. Dans la victoire, le jeune prodige Alphonso Davies a marqué le sixième but de son excellente saison à la suite d’une belle construction des Whitecaps.

MLS 360: but d'Alphonso Davies - TVA Sports

À la semaine prochaine!