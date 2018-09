Maxime Boisclair: l'étoile qui n'a pu briller

L’an dernier, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), seul Alex Barré-Boulet est parvenu à franchir le significatif plateau des 50 buts.

L’année précédente, en 2016-2017, Giovanni Fiore fut également le seul patineur du circuit Courteau à atteindre cette marque.

En 2015-2016, le meilleur buteur, Nicolas Roy, en a marqué 48.

Comme on l’entend souvent dans le monde du sport : «les statistiques ne mentent pas».

Les marqueurs de 50 buts sont dorénavant une denrée rare dans le circuit et l’époque où Mario Lemieux avait secoué les cordages à 133 reprises en 1983-1984 semble bien lointaine...

Pourtant, il n’y a pas si longtemps, alors qu’un certain Alexander Radulov faisait la pluie et le beau temps à Québec, les partisans des Saguenéens de Chicoutimi avaient, eux aussi, leur joueur d’exception.

Le joueur en question en avait marqué 70 cette saison-là. 70! C’était en 2005-2006. Son nom? Maxime Boisclair. Vous souvenez-vous, maintenant?

Le joueur natif de Port-au-Prince, en Haïti, avait, en prime, réussi l’exploit alors qu’il ne restait que... 4 secondes à faire au dernier match de la saison. Sens du spectacle? Opportunisme? Allez savoir...

Quoi qu’il en soit, même si la prouesse est sans aucun doute hors du commun, elle est loin de garantir une carrière professionnelle.

L’histoire de Maxime Boisclair est là pour en témoigner...

«Une série de mauvaises décisions»

Après sa dernière saison fantastique à Chicoutimi, Boisclair dispute la campagne suivante avec les Chiefs de Johnstown, dans la Ligue East Coast.

Sa première saison chez les professionnels se passe très bien, alors qu’il la boucle avec 51 points en 59 matchs.

Il impressionne tellement que les Falcons de Springfield, dans la Ligue américaine de hockey (LAH), le contactent afin qu’il termine la saison dans leur formation.

Cependant, confie l’ancien des «Sags», l’expérience ne se passe pas vraiment comme prévu...

«Ils m’ont fait jouer sur la quatrième ligne avec les hommes forts. Je n’ai jamais vraiment eu ma chance de démontrer ce que je pouvais faire offensivement.»

Il marquera finalement un but en 17 matchs.

La saison se termine et Boisclair est sans contrat.

«C’est à ce moment-là que j’ai pris ma première mauvaise décision. Des équipes de la Ligue américaine m’ont contacté pour m’inviter à leur camp d’entraînement, mais j’ai reçu une offre très alléchante au niveau financier de la part de Saint-Hyacinthe, dans la Ligue Nord américaine. J’étais tellement attiré par l’argent que je l’ai acceptée.»

Évidemment, l’attaquant fait ce qu’il veut dans cette ligue où le calibre est nettement moins relevé que dans la ECHL ou dans la LAH. Mais il s’éloigne des regards des recruteurs professionnels...

Maxime finit par s’en rendre compte et retourne jouer dans la ECHL où il performe, encore une fois, très bien sur le plan offensif.

Mais une nouvelle offre très relevée le convainc de retourner dans la LNAH la saison suivante.

«Deuxième erreur! L’argent prenait beaucoup de place à ce moment-ci de ma vie et je ne voyais pas vraiment plus loin que ça. J’étais jeune. Ça allait bien, pourtant, dans la ECHL...»

Parallèlement, quelques équipes de l’Europe, intriguées par ce prolifique buteur qui fait la navette entre les ligues de l’Amérique du Nord, commencent à lui faire de l’œil. Une équipe de première division autrichienne se manifeste.

«Voici donc ma troisième bévue. À l’époque, la croyance populaire dans le monde du hockey voulait qu’un joueur qui quitte vers l’Europe ne puisse pas revenir du côté nord-américain par la suite. J’ai choisi de rester ici. Quand j’y repense, je suis un peu déçu de moi parce que j’ai adoré le calibre de jeu européen quand j’ai finalement choisi d’y aller. Ça aurait aussi pu m’ouvrir d’autres portes...»

Des portes qui, finalement, ne se seront jamais vraiment ouvertes pour celui qui portait le numéro 97 à Chicoutimi.

«Je suis finalement allé jouer en France quelques saisons plus tard. J’y ai passé deux campagnes. Ça s’est très bien passé, mais il était peut-être trop tard.»

Maxime rentre au Canada au terme de deux saisons concluantes chez nos cousins français.

Il termine finalement sa carrière en 2013-2014, où il dispute sa dernière saison complète en tant que joueur dans la LNAH chez les Braves de Valleyfield.

«Si je veux être honnête, je crois que mes difficultés à grimper les échelons chez les professionnels sont liées à cette série de mauvaises décisions. J’avoue aussi que je n’étais pas le patineur le plus rapide. Dans le junior majeur, ça allait, car je dominais mes adversaires avec ma force physique. Mais quand les nouveaux règlements sur l’accrochage sont arrivés, les joueurs moins rapides ont été pénalisés. Je suis toutefois persuadé que si j’avais joué 10 ans plus tôt, avec les anciens règlements, j’aurais atteint la LNH.»

Une divine complicité avec Desharnais

Il serait toutefois consternant de mettre l’accent sur ce que Boisclair n’a pas fait plutôt que sur ce qu’il a fait.

Car soyons honnêtes : bien rares sont ceux qui peuvent se targuer d’avoir un jour inscrit 70 buts ou plus dans la LHJMQ.

En fait, ils sont trois dans les 18 dernières années : Boisclair, Thomas Beauregard, en 2006-2007 et Simon Gamache, en 2000-2001.

Comment, diable, Boisclair a-t-il donc pu marquer autant de buts en 2005-2006?

Selon le principal intéressé, la diversité offensive de l’époque chez les «Sags» explique en partie ce «phénomène».

Si l’on fouille dans les archives, il est bien vrai que Chicoutimi comptait sur une solide équipe cette saison-là.

Le groupe avait conclu la saison régulière au deuxième échelon dans l’Est, en vertu d’une brillante fiche de 51 victoires et seulement 15 défaites.

«On avait vraiment une bonne équipe. Tous nos trios pouvaient marquer des buts. Je n’étais donc pas le seul joueur surveillé chez les "Sags". David Desharnais, Stanislav Lascek, Patrick Coulombe et Julien Brouillette monopolisaient aussi pas mal d’attention.»

Lorsqu’il prononce le nom de David Desharnais, Maxime Boisclair ne peut s’empêcher de sourire.

«Quelle complicité nous avions! Il était un passeur incroyable et il me trouvait toujours. C’est difficile à expliquer. Une chimie comme ça, tu n’en trouves pas partout.»

Une LHJMQ bien différente aujourd’hui

Impossible de parler à Maxime Boisclair sans aborder avec lui la flamboyante rivalité Remparts-Saguenéens qui divisait à l’époque les gens de Québec et du Saguenay.

Innombrables escarmouches, prises de bec entre Richard Martel et Patrick Roy, matchs toujours âprement disputés... Encore aujourd’hui, autant les gens de Québec que ceux de Chicoutimi n’ont pas oublié à quel point la tension était palpable à l’époque entre les deux équipes.

Vous le devinerez, Maxime Boisclair non plus, d’ailleurs!

Et comme plusieurs personnes, l’ailier droit constate que la LHJMQ a beaucoup changé au fil des années.

«Il n’y a plus vraiment de rivalité comme dans notre temps, parce que maintenant, plusieurs joueurs de la ligue, même s’ils évoluent au sein de formations différentes, s’entraînent ensemble pendant l’été et passent beaucoup de temps ensemble lors des compétitions internationales. Au début des années 2000, les gars se servaient du camp d'entraînement pour se remettre en forme! Rares étaient ceux qui s’entraînaient pendant l’été.»

Selon Boisclair, la modification des règlements joue également pour beaucoup dans cette baisse d’animosité entre les formations du circuit Courteau.

«Bien sûr, le nouveau règlement sur les bagarres en a calmé plusieurs. Aussi, et ça, ça me dépasse vraiment, dès qu’un joueur se fait frapper et que la tête est le moindrement touchée, on donne un quatre minutes de pénalité. Tout ça fait que les joueurs sont maintenant craintifs de distribuer des coups d’épaule. Et si on enlève les contacts et les bagarres, c’est bien difficile d’aller chercher une animosité...»

Celui qui est maintenant père de famille prend une pause. Et il reprend :

«Je me rappelle aussi qu’à l’époque, Patrick Roy et Richard Martel étaient des acteurs de premier ordre dans la rivalité entre nos deux équipes. Maintenant, les entraîneurs n’ont plus le droit de rien dire, sans quoi ils se font sanctionner. Je ne dis pas que la nouvelle LHJMQ n’est pas correcte. C’était un vrai cirque parfois, dans notre temps. Mais le cirque faisait que le Colisée Pepsi était rempli (15 000 personnes) quand on allait affronter Québec. Idem quand ils venaient jouer chez nous.»

Jamais loin du hockey

Aujourd’hui, en 2018, Maxime Boisclair n’a toujours pas quitté le monde du hockey.

Il est présentement entraîneur adjoint au niveau midget AAA avec les Riverains du Collège Charles-Lemoyne, où il transmet sa passion aux professionnels de demain.

A-t-il des regrets lorsqu’il pense au fait qu’il n’a pu répéter ses exploits du junior dans la LNH?

«En tant que joueur de hockey, tu es porté à te comparer. Souvent, je pense à certains gars contre qui j’ai joué plus jeune et quand je constate que des joueurs que je dominais sont maintenant dans la LNH, ça me fait un petit quelque chose, bien entendu.»

Il ajoute : «Je regrette de ne pas avoir persévéré. J’aurais dû manger mon pain noir à 500$ par semaine dans la ECHL et continuer à trimer dur au lieu d’essayer de faire de l’argent rapidement. Je regrette aussi de ne pas être allé en Europe plus rapidement. J’aurais, bien humblement, pu avoir une belle carrière là-bas.»

Maxime Boisclair prend toutefois la vie du bon côté. Il se fait aujourd’hui un point d’honneur de bien guider les jeunes qui cognent aux portes des rangs professionnels.

«Mes erreurs font en sorte que je suis maintenant mieux outillé pour conseiller les jeunes avec qui je travaille. Mon fils de cinq ans est également un maniaque de hockey et je suis content de pouvoir utiliser mon passé pour bien le diriger dans son cheminement.»

Après tout, un ex-marqueur de 70 buts dans la LHJMQ... Il y a pire, comme mentor!