Canada Soccer a annoncé, lundi, que le jeune milieu de terrain de l’Impact Mathieu Choinière ira s’entraîner avec l’équipe nationale à Bradenton, en Floride, en vue des qualifications de la Ligue des nations de la CONCACAF.

Le Québécois de 19 ans, qui a déjà représenté le Canada chez les 23 ans et moins, rejoindra ainsi son coéquipier de l’Impact Samuel Piette.

Mathieu Choinière rejoint l’équipe nationale canadienne et son coéquipier @samuelpiette à Bradenton.



Mathieu Choinière joins the national team in Florida. #IMFC #CANMNT pic.twitter.com/4OwF0BKAg6