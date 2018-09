Le’Veon Bell n’est toujours pas à l’entraînement

Le porteur de ballon Le’Veon Bell n’était pas présent à l’entraînement des Steelers de Pittsburgh, lundi.

La nouvelle a été rapportée par plusieurs médias.

Pour une deuxième année de suite, le porteur de ballon a boycotté le camp d’entraînement des siens après avoir reçu l’étiquette de joueur de concession. L’athlète de 26 ans, qui empochera 14,5 millions cette année s’il décide de se joindre aux Steelers, espérait signer une entente à long terme.

L’an dernier, Bell avait rejoint ses coéquipiers le 4 septembre, le jour de la fête du Travail.

Le «Pittsburgh Post-Gazette» avait avancé la semaine dernière que Bell avait indiqué à quelques coéquipiers qu’il serait de retour lundi, une information ensuite démentie par le principal intéressé.

«Nous sommes déçus que Le’Veon Bell n’ait toujours pas rejoint ses coéquipiers, a indiqué le directeur général des Steelers, Kevin Colbert, dans un communiqué. [L’entraîneur-chef Mike] Tomlin et son équipe continueront à préparer les joueurs dans notre formation en vue du premier match de la saison, dimanche contre les Browns de Cleveland.»

En 2017, Bell a amassé 1291 verges et neuf touchés au sol en plus de capter 85 passes pour des gains de 655 verges et deux majeurs.