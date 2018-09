Les lanceurs des Rays musèlent les Blue Jays

Les lanceurs des Rays de Tampa Bay n’ont permis que quatre coups sûrs aux Blue Jays pour l’emporter au compte de 7-1, lundi, à Toronto.

Le partant Ryne Stanek, qui n’a œuvré que pendant une manche au monticule, a été parfait. En longue relève, Yonny Chirinos (3-5) a concédé un point, quatre frappes en lieu sûr et trois buts sur balles en sept manches.

Jaime Schultz a ensuite fermé les livres en neuvième. Les Rays ont ainsi remporté leurs trois plus récentes sorties.

Bon départ

La formation floridienne n’a pas perdu de temps pour s’imposer dans cette rencontre, inscrivant cinq points lors des trois premiers tours au bâton.

Après un simple bon pour un point de Tommy Pham lors du premier engagement, les visiteurs ont marqué trois fois en deuxième. Mallex Smith a tout d’abord poussé Kevin Kiermaier vers la plaque avec un simple, puis Matt Duffy a été à l’origine de deux points en vertu de son 20e double de la campagne.

Ji-Man Choi a pour sa part réussi un circuit en solo lors du septième tour au bâton. Kiermaier a également produit un point, tandis que Pham a croisé le marbre à la suite d’un mauvais lancer de Tim Mayza.

Stroman chancelant

Effectuant un retour au jeu après un séjour à l’infirmerie en raison d’ampoules, Marcus Stroman n’a pas connu la sortie escomptée. Il a alloué quatre points et six coups sûrs en seulement une manche et deux tiers. Le droitier de 27 ans n’avait pas lancé depuis le 17 août.

Teoscar Hernandez a produit le seul point des Torontois avec un simple lors du deuxième tour au bâton. Le Québécois Russell Martin, qui était utilisé au troisième coussin, a soutiré un but sur balles dans cette rencontre.

Les deux clubs doivent encore disputer deux matchs dans cette série de trois présentée en Ontario.