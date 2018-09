Les Astros doublent les Angels

Deux coups de circuit ont permis aux Astros de battre des Angels de Los Angeles 4-2, dimanche soir, à Houston.

George Springer a étiré les bras une 20e fois cette saison en troisième manche et son coéquipier Alex Bregman l’a imité en septième.

Dans le cas de Bregman, il s’agissait de son 27e circuit en 2018.

Gerrit Cole (13-5) a engrangé la victoire, lui a passé cinq manches et deux tiers au monticule. Il a permis les deux points de ses adversaires sur six coups sûrs et il a distribué trois passes gratuites. L’artilleur de 27 ans a également retiré neuf frappeurs sur des prises.

L’ancien releveur des Blue Jays de Toronto Roberto Osuna a obtenu son troisième sauvetage avec les Astros et son 12e cette saison.

Chez les perdants, le lanceur vedette Shohei Ohtani (4-2) effectuait un retour sur la butte. Il n’avait pas lancé depuis le 6 juin en raison d’une entorse ligamentaire au coude droit.

Le Nippon a œuvré pendant seulement deux manches et un tiers, permettant deux points sur deux coups sûrs et deux buts sur balles.