KHL: David Desharnais et Maxime Talbot brillent avec l’Avangard

Les Québécois David Desharnais et Maxime Talbot ont donné raison à l’entraîneur-chef de l’Avangard de Omsk dans la Ligue continentale de hockey, Bob Hartley, de les engager, il y a de ça un peu plus d’une semaine.

Après avoir marqué deux buts lors d’un match préparatoire il y a une semaine, Desharnais a récidivé, dimanche, en se faisant complice du filet de son compatriote Maxime Talbot, en deuxième période du match face au Lokomotiv de Iaroslavl.

L’Avangard s’est imposé 4-0 et le but de Talbot s’est ainsi avéré le filet gagnant du duel.

Il s’agissait du premier match de l’équipe lors de la saison régulière.

Desharnais avait rejoint Talbot avec le Lokomotiv pour la saison 2018-2019, mais la formation russe a décidé de résilier leurs contrats, les laissant sans emploi. C'est alors que Hartley et l'Avangard les ont embauchés.

C'est ce que l'on appelle une douce revanche.

.@Max25talbot and David Desharnais started #KHLpreseason with Lokomotiv.

In Game 1 of regular season they score GWG against Loko.#LOKvsAVG pic.twitter.com/hYeQAsmvfX