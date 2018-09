Les Indians de Cleveland ont inscrit le nom de Josh Donaldson sur la liste des blessés de 10 jours, lundi.

Cette décision, qui est rétroactive au 1er septembre, permettra à Donaldson de commencer sa remise en forme au niveau AAA lundi avec les Clippers de Columbus. Dans ce match, il devrait jouer au troisième but et occuper le second rang dans l’ordre des frappeurs.

Les Indians ont fait l’acquisition de Donaldson des Blue Jays de Toronto vendredi en retour d’un joueur dont l’identité sera connue plus tard.

Donaldson, qui se remet d’une blessure au mollet, n’a pas joué depuis le 28 mai.

Alors que les Blue Jays devraient rater les séries pour une deuxième année de suite, les Indians sont confortablement en tête de la section Centrale, dans l’Américaine, avec une fiche de 77-59.