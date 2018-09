Jose Urena se charge des Phillies

Le lanceur Jose Urena n’a pratiquement rien accordé aux frappeurs des Phillies de Philadelphie et les Marlins l’ont emporté 3-1, lundi après-midi, à Miami.

L’unique point qu’a permis Urena (5-12) a été produit par une longue balle d’Asdrubal Cabrera, lors du deuxième engagement. L’artilleur de 26 a œuvré pendant sept manches, donnant quatre coups sûrs et passant sept cogneurs dans la mitaine.

Drew Streckenrider a obtenu son troisième sauvetage de la saison dans cette victoire.

Les points des Marlins ont été produits par des simples de Lewis Brinson et Rafael Ortega, également en deuxième manche, alors que Vince Velasquez (9-10) était au monticule.

Ce dernier a lancé pendant cinq manches et a permis cinq coups sûrs et un but sur balles. Il a aussi retiré six frappeurs sur des prises.