Jesperi Kotkaniemi, le 22e meilleur espoir de la LNH selon NHL Network

Le dernier choix de premier tour des Canadiens de Montréal, Jesperi Kotkaniemi, arrive au 22e rang du classement des 50 meilleurs espoirs de la Ligue nationale de hockey (LNH) de NHL Network.

Kotkaniemi, le troisième choix au total du repêchage de 2018, est classé derrière six espoirs ayant été sélectionnés après lui lors du dernier encan amateur, soit Filip Zadina (Red Wings de Detroit), Quintin Hughes (Canucks de Vancouver), Brady Tkachuk (Sénateurs d’Ottawa), Evan Bouchard (Oilers d’Edmonton), Oliver Wahlstrom (Islanders de New York) et Noah Dobson (Islanders de New York).

Zadina, qui avait souvent été mentionné comme une possibilité pour le Tricolore au dernier repêchage, reçoit le sixième rang. Il est ainsi le joueur le mieux classé parmi les espoirs ayant évolué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) la saison dernière.

Sans surprise, le défenseur Rasmus Dahlin (Sabres de Buffalo), première sélection en 2018, trône au sommet du classement dévoilé vendredi dernier par la chaîne américaine. L’attaquant Andrei Svechnikov (Hurricanes de la Caroline), qui a été repêché tout juste après Dahlin, se voit décerner le deuxième rang. Elias Pettersson (Canucks de Vancouver), Miro Heiskanen (Stars de Dallas) et Casey Mittelstadt (Sabres de Buffalo) arrivent respectivement aux troisième, quatrième et cinquième échelons.

Les joueurs de 25 ans et moins ayant disputé moins de 25 matchs dans le circuit Bettman, incluant les séries éliminatoires, étaient admissibles au classement des espoirs de NHL Network.

Les 50 meilleurs espoirs de la LNH selon NHL Network

1. Rasmus Dahlin, D, Sabres de Buffalo

2. Andrei Svechnikov, AD, Hurricanes de la Caroline

3. Elias Pettersson, C, Canucks de Vancouver

4. Miro Heiskanen, D, Stars de Dallas

5. Casey Mittelstadt, C, Sabres de Buffalo

6. Filip Zadina, AD, Red Wings de Detroit

7. Eeli Tolvanen, AD, Predators de Nashville

8. Cale Makar, D, Avalanche du Colorado

9. Quintin Hughes, D, Canucks de Vancouver

10. Kirill Kaprizov, AG, Wild du Minnesota

11. Martin Necas, C, Hurricanes de la Caroline

12. Cody Glass, C, Golden Knights de Vegas

13. Robert Thomas, C, Blues de St. Louis

14. Gabriel Vilardi, C, Kings de Los Angeles

15. Ilya Samsonov, G, Capitals de Washington

16. Filip Chytil, C, Rangers de New York

17. Brady Tkachuk, AG, Sénateurs d'Ottawa

18. Kristian Vesalainen, AG, Jets de Winnipeg

19. Evan Bouchard, D, Oilers d'Edmonton

20. Oliver Wahlstrom, AD, Islanders de New York

21. Noah Dobson, D, Islanders de New York

22. Jesperi Kotkaniemi, C, Canadiens de Montréal

23. Henrik Borgstrom, C, Panthers de la Floride

24. Carter Hart, G, Flyers de Philadelphie

25. Igor Shesterkin, G, Rangers de New York

26. Jordan Kyrou, C, Blues de St. Louis

27. Morgan Frost, C, Flyers de Philadelphie

28. Ryan Donato, AG, Bruins de Boston

29. Adam Boqvist, D, Blackhawks de Chicago

30. Sam Steel, C, Ducks d'Anaheim

31. Lias Andersson, C, Rangers de New York

32. Juuso Valimaki, D, Flames de Calgary

33. Olli Juolevi, D, Canucks de Vancouver

34. Barrett Hayton, C, Coyotes de l'Arizona

35. Vitali Kravtsov, AD, Rangers de New York

36. Erik Brannstrom, D, Golden Knights de Vegas

37. Ilya Sorokin, G, Islanders de New York

38. Logan Brown, C, Sénateurs d'Ottawa

39. Timothy Liljegren, D, Maple Leafs de Toronto

40. Alexander Nylander, AD, Sabres de Buffalo

41. Callan Foote, D, Lightning de Tampa Bay

42. Ty Smith, D, Devils du New Jersey

43. Conor Timmins, D, Avalanche du Colorado

44. Philippe Myers, D, Flyers de Philadelphie

45. Kailer Yamamoto, AD, Oilers d'Edmonton

46. Michael Rasmussen, C, Red Wings de Detroit

47. Sami Niku, D, Jets de Winnipeg

48. Adam Fox, D, Flames de Calgary

49. Vitaly Abramov, AD, Blue Jackets de Columbus

50. Adam Gaudette, C, Canucks de Vancouver