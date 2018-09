Gleyber Torres et Christian Yelich élus joueurs de la semaine dans le baseball majeur

Gleyber Torres, des Yankees de New York, et Christian Yelich, des Brewers de Milwaukee, ont respectivement été nommés joueurs de la semaine dans l’Américaine et dans la Nationale, a annoncé le baseball majeur lundi.

Torres a maintenu une moyenne au bâton de ,478 avec trois circuits, 10 points produits et trois points marqués à ses sept dernières sorties. Il a notamment mené les siens vers une victoire de 2-1 contre les Tigers de Detroit samedi en claquant un circuit de deux points en cinquième manche.

«J’avais presque oublié ses circuits tellement il joue bien pour nous en défense, a dit le gérant des Yankees, Aaron Boone, à propos de Torres, qui remplace souvent Didi Gregorius à l’arrêt-court. Il a un grand impact sur notre équipe autant défensivement qu’offensivement.»

Yelich a lui aussi brillé au cours de la dernière semaine, réussissant 12 coups sûrs en 27 présences au bâton. Il a notamment claqué quatre circuits, dont son premier grand chelem en carrière, un double et un triple en plus d’amasser 14 points produits.

«C’est agréable de receveur un tel honneur, a indiqué Yelich au site du baseball majeur. Mais je garde le même état d’esprit. Tous les joueurs essaient de contribuer, car nous avons la chance de réussir quelque chose de spécial.»

Les Brewers sont présentement deuxièmes dans la section Centrale de la Nationale, derrière les Cubs de Chicago. Les Yankees occupent eux aussi le second rang de leur section. Ils sont devancés par les Red Sox de Boston dans l’Est de l’Américaine.