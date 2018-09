CC Sabathia flanche face aux Athletics

CC Sabathia a concédé cinq points aux Athletics, qui ont vaincu les Yankees de New York au compte de 6-3, lundi à Oakland.

De ces cinq points, quatre étaient mérités. Au total, Sabathia (7-6) a permis sept coups sûrs et deux buts sur balles en trois manches et un tiers de travail.

De l’autre côté, Trevor Cahill (6-3) a donné trois points, dont deux mérités, quatre frappes en lieu sûr et une passe gratuites en cinq manches.

Les visiteurs ont par ailleurs été limités à quatre coups sûrs puisque les cinq releveurs appelés au monticule n’ont rien donné. Blake Treinen a entre autres enregistré son 36esauvetage de la saison.

Les A’s ont inscrit trois points dès la manche initiale grâce à Khris Davis (simple) et Matt Olsen (but sur balles) puis à une erreur du joueur de troisième but Miguel Andujar.

Mark Canha a frappé un circuit pour les Yankees, tout comme Luke Voit dans une cause perdante.

Les deux clubs sont actuellement en position de s’affronter pour le match des équipes repêchées dans l’Américaine. Cette victoire permet aux A’s de s’approcher à 3,5 parties des Yankees et de l’avantage du terrain pour cette partie éliminatoire.