US Open: Sevastova en quarts pour la 3e année d'affilée

La Lettonne Anatasija Sevastova (18e) a atteint les quarts de finale des Internationaux des États-Unis pour la troisième année consécutive en dominant l'Ukrainienne Elina Svitolina, 7e mondiale, en trois manches de 6-3, 1-6, 6-0, dimanche à New York.

Après une première manche bien maîtrisée, Sevastova a connu un passage à vide dans le deuxième avec seulement trois coups gagnants et 16 fautes directes.

La Lettone de 28 ans s'est bien repris dans la manche décisive où elle n'a laissé aucun jeu à son adversaire en convertissant ses trois balles de bris.

«La première manche était tellement intense physiquement et j'étais fatiguée au début de la deuxième. Elle a mieux joué alors que j'avais une attitude négative. J'ai pris une pause avant la troisième manche et je me suis battue sur chaque point», a résumé Sevastova.

Avec l'élimination de Svitolina, il ne reste plus que deux membres du top 10 (Sloane Stephens et Karolina Pliskova) dans le tableau féminin.

Sevastova retrouvera en quarts la Belge Elise Mertens (15e) ou la tenante du titre Sloane Stephens, qui l'avait battue l'an dernier à Flushing Meadows.