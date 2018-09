Une première victoire pour Sean Reid-Foley

Le lanceur Sean Reid-Foley a accordé un point en sept manches pour signer la première victoire de sa carrière dans le baseball majeur, dimanche, les Blue Jays de Toronto l’emportant 6-1 contre les Marlins à Miami.

Reid-Foley (1-2) a limité l’adversaire à quatre coups sûrs et un but sur balles, tout en réalisant 10 retraits sur des prises. Il a égalé une marque d’équipe établie par Jerry Garvin le 14 avril 1977 pour le plus grand nombre de frappeurs éventés dans une rencontre par un artilleur en étant à trois départs ou moins dans les grandes ligues.

En attaque, le partant a pu compter sur Teoscar Hernandez, qui a mis fin à une disette de 17 parties sans circuit. Avec deux coureurs sur les sentiers durant le cinquième tour au bâton des siens, il a expédié un tir du releveur Brett Graves par-dessus la clôture du champ gauche.

Pendant que Russell Martin demeurait sur le banc, le receveur Luke Maile a récolté trois coups sûrs en autant d’apparitions à la plaque. Randal Grichuk a croisé le marbre deux fois. Kendrys Morales, Lourdes Gurriel fils et Aledmys Diaz ont produit les autres points des visiteurs, qui ont gagné deux des trois joutes disputées en Floride durant le week-end.

Mauvais départ pour Brigham

Dans une cause perdante, JT Riddle a soutiré une passe gratuite avec les coussins tous occupés. Brian Anderson a été retiré quatre fois au bâton en autant de présences. Jeff Brigham (0-1) a éprouvé des ennuis à ses débuts dans les majeures. Il a concédé trois points, quatre frappes en lieu sûr et autant de buts sur balles en trois manches.

Les favoris locaux demeurent dans la cave de la section Est de la Ligue nationale avec une fiche de 54-83.

Les Jays accueilleront les Rays de Tampa Bay, lundi.