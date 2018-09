Tortorella prêt à composer avec les distractions

Les Blue Jackets amorceront vraisemblablement la prochaine saison dans l’incertitude quant à l’avenir de deux de leurs meilleurs joueurs en Artemi Panarin et Sergei Bobrovsky, mais l’entraîneur du club, John Tortorella, est déterminé à ne pas laisser cela influencer le rendement du groupe.

Les deux joueurs russes en sont à la dernière saison de leur contrat. Panarin n’est pas certain de vouloir poursuivre sa carrière à Columbus alors que Bobrovsky, lui, espère une augmentation salariale importante. Leur retour avec les Jackets, en 2019-2020, apparaît improbable dans l’immédiat.

L’entraîneur américain insiste : il ne laissera pas cela distraire l’ensemble de l’équipe.

«Gérer cela sera l’un des éléments les plus importants de mon travail cette année», a-t-il indiqué, en entrevue avec «the Athletic».

«Est-ce qu’on veut que ça devienne une distraction, allons-nous être capables de gérer cela dans le vestiaire? Je pense que je devrai m’occuper de ça», a ajouté l’ancien pilote du Lightning, des Rangers et des Canucks.

Mais ces choses-là arrivent, a-t-il relativisé.

«Nous ne sommes pas la seule équipe à qui ce genre de chose arrive.»

Respect pour Panarin

Tortorella a assuré qu’il n’en veut pas à Panarin, un joueur qu’il apprécie beaucoup.

«J’aime beaucoup l’avoir sous mes ordres, a-t-il expliqué au sujet du prolifique attaquant. Je l’apprécie comme personne et ce qu’il apporte dans notre vestiaire. Il vient ici pour travailler et c’est contagieux et il fait son travail avec enthousiasme.»

L’entraîneur s’est dit déçu de constater que Panarin souhaiterait peut-être partir, mais qu’en attendant, il l’emploiera sur la glace comme il l’a toujours fait.

«Il sera mis dans toutes les situations où je peux l’utiliser, parce qu’il nous donne toujours une bonne chance de gagner des matchs.»