Tiger Woods poursuit son petit bonhomme de chemin

Montant les échelons du classement à chaque ronde du Championnat Dell Technologies, Tiger Woods a fait un bond de cinq positions, dimanche, lors de la troisième ronde présentée au TPC Boston.

Après avoir pris 36 places la veille avec une ronde de 66 (-5), l’ex-numéro un mondial a connu une autre bonne journée et a remis une carte de 68 (-3). Son cumulatif de 206 (-7) le place maintenant au 16e rang avec huit adversaires. Woods a réussi quatre oiselets, mais a commis un faux pas au 13e fanion. Il se retrouve à six coups du nouveau meneur, le Mexicain Abraham Ancer.

Le leader a joué 65 (-6) pour s’emparer de la tête après 54 trous. Il a connu un excellent neuf d’aller avec pas moins de six oiselets. Le retour a été plus sobre, alors que le golfeur de 27 ans a réussi un trou sous la normale et commis un boguey.

Ancer devance l’Américain Bryson DeChambeau par un coup. Ce dernier a joué la meilleure ronde de la journée avec un score de 63 (-8) et a conclu sa journée de boulot de la meilleure façon possible avec un aigle sur la normale cinq du 18e fanion.

Un trio composé de Justin Rose, Tyrell Hatton et Cameron Smith n’est pas bien loin derrière, grâce à leur cumulatif de 202 (-11).

Pour sa part, le Canadien Adam Hadwin a remis une carte de 70 (-1), réalisant cinq oiselets et quatre bogueys. Il est l’un des huit golfeurs qui partagent le 16e rang avec le «Tigre».

Meneur après 36 trous, Webb Simpson a connu une ronde atroce de 76 (+5), ce qui lui a fait perdre 24 positions. L’Américain a commis quatre bogueys, un double boguey et réussi seulement un oiselet.