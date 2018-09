Nate Schmidt suspendu 20 matchs

La Ligue nationale de hockey (LNH) a imposé dimanche une suspension de 20 matchs au défenseur des Golden Knights de Vegas Nate Schmidt pour une violation à la politique antidopage.

Dans un bref communiqué, la LNH a indiqué que le patineur de 27 ans ne sera pas payé pendant sa punition qui s’entamera au début du calendrier régulier. Aucune information relative au produit consommé par l’arrière des Knights n’a été précisée par le circuit Bettman. Cependant, l’ancien des Capitals de Washington a tenu à livrer sa version des faits sur le site NHL.com.

«Je suis extrêmement déçu d’apprendre que j’ai été suspendu. [...] La diffusion de ce texte m’apparaît irréelle, car j’ai toujours utilisé des suppléments fournis par la LNH uniquement et je fais attention à ce que j’insère dans mon corps, a déclaré celui qui a porté en appel le verdict. Durant ma carrière, j’ai été testé à de nombreuses reprises, incluant deux lors de la dernière campagne, et je n’ai jamais eu de résultat positif.»

«On m’a informé que j’avais échoué à cause d’une quantité microscopique d’une substance interdite. Non seulement je n’ai jamais pris intentionnellement un produit banni, mais je ne pouvais obtenir quelconque avantage sur le plan de la performance, car les traces retrouvées dans mon système sont trop minimes pour avoir un effet, a-t-il poursuivi. Je comprends que je manquerai des matchs, mais je ne suis pas d’accord avec cette décision et je n’accepte pas d’être identifié comme un tricheur.»

Appui

De leur côté, les Knights semblent appuyer leur joueur dans ses démarches.

«Nous croyons que la présence de cette substance est accidentelle et non désirée. En nous basant avec nos conversations avec Nate, les analyses d’experts médicaux indépendants et les témoignages crédibles des gens impliqués, nous pensons que Nate n’a pu déterminer comment ce produit s’est retrouvé dans son organisme», a émis l’organisation.

Le principal intéressé pourra participer aux entraînements des siens lors du camp présaison, mais il devra demeurer à l’écart au cours des parties hors-concours.

Schmidt a totalisé cinq buts et 31 mentions d’aide pour 36 points en 76 joutes en 2017-2018, ajoutant sept points en 20 parties éliminatoires.