Les Yankees terminent mal leur séjour à domicile

Le voltigeur Victor Reyes a totalisé quatre coups sûrs, cognant son premier circuit dans le baseball majeur en sixième manche, et les Tigers de Detroit ont défait les Yankees au compte de 11-7, dimanche, à New York.

Les Bombardiers du Bronx ont conclu leur séjour à domicile avec une décevante fiche de 3-4. Ils demeurent au deuxième rang de la section Est de la Ligue américaine, eux qui avaient amorcé la journée avec un retard de sept parties et demie sur le sommet détenu par les Red Sox de Boston.

Avec une égalité de 2-2, les visiteurs ont inscrit cinq points à la quatrième reprise. Nicholas Castellanos a notamment réussi une longue balle avec un coureur sur les sentiers. Il a totalisé trois frappes en lieu sûr et croisé le marbre deux fois, tout comme Ronny Rodriguez. Reyes a fait marquer trois points et touché la plaque à deux occasions. JaCoby Jones a aussi excellé avec deux coups sûrs. Il a produit deux points et en a inscrit autant.

Matthew Boyd (9-12) a concédé trois points, cinq frappes en lieu sûr et un but sur balles en six tours au bâton. Il a totalisé six retraits sur des prises.

Detroit a réussi 17 coups sûrs pour freiner une séquence de deux revers.

De l’offensive

Chez les perdants, Luke Voit et Aaron Hicks ont tous deux étendu les bras. Voit a cependant laissé six coéquipiers sur les coussins. Miguel Andujar a frappé trois fois en lieu sûr et marqué à trois reprises. Andrew McCutchen a été tenu en échec lors de ses quatre présences officielles.

Lance Lynn (8-10) a alloué six points, neuf coups sûrs et une passe gratuite en trois manches et deux tiers.

La formation new-yorkaise disputera ses trois prochaines rencontres face aux Athletics à Oakland.