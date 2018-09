James Shields musèle les Red Sox

Le partant des White Sox James Shields a été solide au monticule pour permettre aux siens de surprendre les Red Sox de Boston au compte de 8-0, dimanche à Chicago.

Œuvrant pendant six manches au monticule, Shields (6-15) n’a donné que quatre coups sûrs et deux buts sur balles à ses adversaires. Les deux équipes se sont ainsi séparé les honneurs de cette série de quatre rencontres.

Tim Anderson et Daniel Palka ont respectivement cogné leurs 18e et 20e circuits de la campagne dans cette victoire. Anderson a totalisé trois coups sûrs et il a croisé le marbre deux fois.

Avec un double lors du deuxième tour au bâton, Matt Davidson a été à l’origine de deux points. Adam Engel, Jose Rendon et Yolmer Sanchez ont tous produit un point.

Brian Johnson (4-4) a connu une sortie désastreuse, concédant quatre points, sept frappes en lieu sûr et une passe gratuite en seulement une manche et un tiers.