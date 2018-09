Le D.C. United retrouve le chemin de la victoire

Un doublé de Luciano Acosta a permis au D.C. United de signer une première victoire en trois rencontres, alors que la formation de la capitale des États-Unis a vaincu l’Atlanta United FC 3-1, dimanche soir, au Audi Field.

Acosta a ouvert la marque avec un magnifique effort individuel. Le milieu offensif a déjoué deux adversaires avec un crochet et a envoyé le ballon dans le coin inférieur gauche. Sur ce filet, Wayne Rooney a obtenu une passe décisive. Ce dernier a inscrit le second but de sa formation, alors qu’il a hérité d’un tir de pénalité. Acosta a bouclé la boucle pour le D.C. avec sa seconde réussite de la soirée, alors qu’il restait 13 minutes à faire au match.

La réplique d’Atlanta est venue du milieu de terrain Jeff Larentowicz.

Le D.C. United tente de se faire une place en série éliminatoire. Il a présentement 30 points et pointe au septième rang de l’association de l’Est, à six points de l’Impact de Montréal et de la dernière place donnant accès au tournoi de fin de saison.