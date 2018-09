L’agressivité d’Hugo Richard a été payante pour Laval

Hugo Richard a tenté de longues passes comme on l’a rarement vu en faire, samedi soir, dans la victoire de 47-9 face aux Stingers de Concordia.

«On aime que Hugo soit agressif, a mentionné le coordonnateur offensif du Rouge et Or de l’Université Laval, Justin Éthier. Rapidement, c’est devenu évident qu’on devait exploiter les zones verticales. Athlétiques, les Stingers étaient très agressifs et faisaient beaucoup de couvertures homme à homme. Il fallait convertir des passes verticales.»

Richard a complété 19 de ses 28 tentatives pour 279 verges et lancé trois passes de touché. Le pivot de 5e année aurait pu facilement franchir le plateau des 400 verges, mais les receveurs ont échappé au moins trois passes.

«Dans la NFL, les receveurs sont payés des millions et ils échappent des passes à l’occasion, a relativisé Éthier. C’est certain que ça va arriver et je ne suis pas inquiet. Je serais inquiet si je voyais que les receveurs étaient ébranlés après avoir échappé une passe en constatant leur langage non verbal, mais ce n’est pas le cas.»

«Benoît (Gagnon-Brousseau) est revenu avec un super gros catch et la même chose pour Vincent (Forbes-Mombleau), de poursuivre Éthier. C’est ça qu’on veut voir. C’est frustrant sur le coup parce que tu rates une opportunité qui peut être coûteuse dans un match serré, mais tu dois rebondir.»

Marc-Antoine Pivin a aussi échappé une passe sur la première série offensive du match. Quant à la longue passe qui lui a effleuré le bout des doigts dans la zone des buts, elle était possiblement un peu longue, lui qui était à pleine vitesse.

L’offensive se rachète

Après la contre-performance lors du premier match à Sherbrooke où l’offensive a été limitée à 221 petites verges et à 11 premiers essais, Éthier a apprécié la réaction de son unité. «Le premier signe positif est qu’ils n’ont pas cherché d’excuses, a-t-il souligné. Ils savaient qu’ils n’avaient pas été à la hauteur. Ils se sont relevé les manches et ont travaillé.»

«Ils ont rapidement tourné la page et oublié comme ils le feront aussi après la victoire contre Concordia, d’ajouter le coordonnateur offensif de Laval. Ils sont conscients du défi qui nous attend avec le match contre Montréal. Ce n’est pas parce que tu connais un bon match que tout est réglé. Il n’y a pas de garantie que tout ira bien la semaine suivante. C’est l’avantage de miser sur un groupe expérimenté. Les gars passent à autre chose sans se laisser affecter. Ce n’est pas la première fois de l’histoire qu’on connaît un mauvais match.»

L’exemple de 2013

Éthier donne l’exemple de la saison 2013. «On pensait qu’on aurait une offensive qui serait tout feu tout flamme, et ce fut long à démarrer», a-t-il rappelé.

«C’est arrivé aussi en 2016. C’est arrivé certaines années où nous avons gagné la Coupe Vanier. C’est le fun de compter des adjoints qui ont vécu ces situations comme joueurs et qui peuvent partager leur expérience. Guillaume Rioux était là en 2013 quand nous avons eu des problèmes en attaque.»

Un touché qui enlève une tonne de pression

Le premier touché du Rouge et Or a enlevé beaucoup de pression sur les épaules des joueurs de l’unité offensive.

Incapable d’inscrire un majeur lors du premier match de la saison à Sherbrooke, l’offensive de Laval a frappé avec moins de quatre minutes à écouler au premier quart. Jonathan Breton-Robert a capté une passe de 60 passes de Hugo Richard pour stopper la sécheresse.

«Ce premier touché a fait du bien, a reconnu le centre Samuel Lefebvre. C’était frustrant à Sherbrooke de retourner au banc en te demandant toujours ce que tu pourrais faire de mieux.»

Match en deux temps

Le match s’est déroulé en deux temps pour l’offensive du Rouge et Or. «En première demie, on s’est retrouvés très souvent en protection de passe, a indiqué Lefebvre. On a pris notre rythme et la défensive nous a redonné le ballon dans des positions favorables à deux reprises. En deuxième demie, on a sorti le rouleau compresseur et on a montré que nous étions capables d’être physiques.»

Des 232 verges gagnées par l’attaque terrestre, seulement 49 ont été enregistrées dans les 30 premières minutes. «Même si plusieurs doutaient de nous après notre contre-performance, on le savait que nous étions capables de mieux, a indiqué le produit des Faucons de Lévis-Lauzon. Nous étions affamés. On n’a pas porté attention aux commentaires de l’extérieur. Quand tu te laisses déranger, tu travailles moins bien.»

«On travaille pour que toute l’unité offensive soit la meilleure en novembre et pas seulement la ligne, de poursuivre Lefebvre. Comme nous le disait Justin Éthier, Aaron Rodgers est le meilleur quart-arrière de la NFL, mais il n’a rien gagné depuis trois ans parce que les Packers n’ont pas de défensive.»