Des équipes de la LNH se méfient de la fureur Fortnite

Alors que le jeu vidéo Fortnite fait fureur, des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) réagissent au phénomène avec méfiance.

Lors d’une intervention à la radio Sportsnet 590, le journaliste de TVA Sports, Renaud Lavoie, a révélé que le sujet a fait surface dans une conversation qu’il a eue la semaine dernière avec un directeur général – qui n’est pas Marc Bergevin.

«Le DG m’a dit que c’était un problème, a indiqué Lavoie. Avant, les athlètes allaient des les bars. Maintenant, ils restent dans leur chambre d’hôtel ou à leur maison et jouent aux jeux vidéos pendant des heures.»

En juin dernier, le directeur général adjoint des Canadiens de Montréal et gourou du repêchage, Trevor Timmins, avait d’ailleurs confié qu’il se méfiait des joueurs friands de jeux vidéos quand il est question de recrutement.

«Plusieurs jeunes gens passent beaucoup de trop de temps sur ça; ils jouent pendant des heures le soir et ils n’ont pas assez de repos et de moments pour récupérer», s'est-il inquiété.

Selon ce qu’un employé de la Ligue junior de l’Ontario (OHL) a indiqué au journaliste Rick Westhead, des joueurs auraient reçu le conseil de retirer toute référence à Fortnite de leurs profils sur les réseaux sociaux.

An OHL team employee tells me some players have been advised to scrub Fortnite references from social media accounts.

Some NHL teams consider the video game a major distraction/obsession.