Barcelone en mode rouleau-compresseur

Le champion fait la leçon au promu! Avec des doublés de Lionel Messi et Luis Suarez, le FC Barcelone a surclassé Huesca (8-2) dimanche pour la 3e journée du Championnat d'Espagne, rejoignant le Real Madrid en tête avant la trêve internationale.

Au Camp Nou, le modeste club aragonais a ouvert le score dès la 3e minute grâce à Cucho Hernandez et a entretenu l'espoir juste avant la pause sur un but d'Alex Gallar (42e, 3-2).

Mais la SD Huesca n'a rien pu faire face au récital du Barça: doublé de Messi (16e, 61e), but contre son camp de Jorge Pulido (25e), plat du pied de Suarez accordé après arbitrage vidéo (39e), tir croisé du gauche d'Ousmane Dembélé (48e), demi-volée supersonique d'Ivan Rakitic (52e) sur une ouverture de Messi, à nouveau passeur pour Jordi Alba (81e)... Et Suarez a clos le score sur penalty (90e+3).

Ce festival offensif, le premier de la saison en Espagne, permet à Barcelone (1er, 9 pts) de poursuivre son sans-faute dans cette Liga et de dépasser à la différence de buts le Real (2e, 9 pts). Ce duo de tête compte déjà cinq longueurs d'avance sur l'Atlético (4 pts), qui a chuté samedi à Vigo (2-0).

«C'est toujours important d'être leaders mais tout cela ne fait que commencer», a savouré Luis Suarez au micro de beIN Sports Espagne. «Le Championnat est très long et l'important est de continuer sur cette dynamique.»

Le score du Barça est peut-être un peu trompeur tant Huesca, en première période, a tenté de bousculer les champions d'Espagne en titre, produisant du jeu et de beaux mouvements sans bétonner derrière.

Mais en seconde période, les espaces laissés ont fait les délices des Barcelonais, qui présentent cette saison une menace multiple entre un Messi toujours décisif, un Suarez qui retrouve la forme et un Dembélé de plus en plus à l'aise.

Alba réplique à Luis Enrique

Dimanche, l'ailier français a été titularisé pour la quatrième fois en quatre matches officiels et il a inscrit son 3e but toutes compétitions confondues.

Sans parler de sa frappe enroulée sur la transversale (29e) et de sa complicité grandissante avec Alba sur l'aile gauche. C'est d'ailleurs sur une passe lumineuse de «Dembouz» que le latéral catalan, snobé vendredi par le sélectionneur espagnol Luis Enrique, a amené le but contre son camp de Pulido (25e).

Et Alba, visiblement désireux de répliquer à sa non-sélection sur fond de mésentente avec l'ancien technicien du Barça, a aussi été passeur sur le but de Suarez (39e) avant de sceller le score en fin de rencontre (82e).

Bref, le danger semble pouvoir venir de partout mais il vient surtout des pieds de Messi.

Le capitaine barcelonais a marqué un but splendide en laissant sur les fesses son vis-à-vis Luisinho (16e), il a multiplié les dribbles et les ouvertures lumineuses et son doublé lui permet de rejoindre Karim Benzema en tête du classement des buteurs de Liga avec 4 buts. Et il a aussi tiré sur la transversale (47e) et laissé Suarez transformer le penalty dans les dernières secondes (90e+3)!

De quoi confirmer que l'Argentin a digéré la déception du Mondial en Russie (élimination en huitièmes contre la France) et redémarré la saison avec appétit.

D'ailleurs, ayant mis sa sélection entre parenthèse, «La Puce» va pouvoir se reposer pendant la trêve internationale avant un déplacement qui s'annonce délicat le 15 septembre sur la pelouse de la Real Sociedad. Mais comme le Real, ce Barça-là semble avoir de la ressource...