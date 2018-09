Apprendre à plaquer en famille avec les Alouettes

Les jeunes amateurs de football avaient l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce sport, dimanche, alors qu’était tenue la Clinique en famille des Alouettes au CEPSUM de l’Université de Montréal.

Luc Brodeur-Jourdain et quelques uns de ses coéquipiers étaient sur place et l’enseignement du plaqué, dans sa forme moderne plus sécuritaire, était à l’honneur.

Notre journaliste Andy Mailly-Pressoir, qui assistait à la clinique, a accepté de risquer sa santé afin d’en apprendre davantage.

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus!