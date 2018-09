Wei-Yin Chen déclasse Marco Estrada

Les frappeurs des Blue Jays de Toronto se sont mesurés à un Wei-Yin Chen en pleine possession de ses moyens lui qui n’a accordé qu’un point en huit manches sur la butte pour mener les Marlins à un gain de 6-3, samedi soir à Miami.

Chen (6-9) n’a accordé que trois coups sûrs aux Torontois et n’a octroyé aucune passe gratuite tout en retirant sept frappeurs sur des prises.

Sa seule bévue est survenue en quatrième. Il a donné un double à Devon Travis qui a atteint le troisième but sur un ballon de Justin Smoak avant de venir marquer sur le ballon-sacrifice de Randal Grichuk.

De son côté, Marco Estrada (7-11) a eu la vie plus difficile. En quatre manches et un tiers sur la butte, il a alloué six points mérités sur huit coups sûrs et trois buts sur balles. Il n’a éventé qu’un seul rival.

Après un ballon-sacrifice de Brian Anderson en première, il a accordé un circuit en solo à J.T. Realmuto en troisième, mais c’est en cinquième que les choses se sont gâchées pour le droitier de 35 ans.

Il a accordé deux simples et une passe gratuite avant de donner un but sur balles à Anderson avec les buts tous occupés. Il a été retiré du match à la faveur de Danny Barnes, mais celui-ci a octroyé un double à Martin Prado qui a vidé les sentiers.

Les Jays n’avaient par contre pas dit leur dernier mot. Après avoir marqué cinq points la veille grâce entre autres à un grand chelem de Justin Smoak lors du dernier tour au bâton pour ensuite se sauver avec la victoire, ils n’ont pas été en mesure de refaire le coup malgré une claque bonne pour deux points de Smoak.

Smoak expédiait ainsi une balle de l’autre côté de la clôture dans un quatrième match de suite. Son coéquipier Kendrys Morales vient tout juste d’établir une nouvelle marque d’équipe avec sept parties consécutives avec un circuit.