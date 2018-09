Raonic-Isner : duel de serveurs en vue

L’Américain John Isner voue le plus grand des respects à l’endroit du Canadien Milos Raonic alors que les deux puissants serveurs en viendront aux prises ce dimanche lors des huitièmes de finale des Internationaux de tennis des États-Unis.

«Ça va être un match difficile, certainement, a projeté Isner, cité sur le site web de l’ATP. Nous avons joué plusieurs fois l’un contre l’autre. Nos matchs sont toujours serrés.»

En cinq duels, Isner, présentement classé 11e au monde, l’a emporté quatre fois contre Raonic, qui occupe pour sa part le 24e rang mondial.

Plus tôt cette année, l’Américain avait d’ailleurs montré la porte de sortie à l’athlète ontarien lors des quarts de finale à Wimbledon en quatre manches de 6-7 (5), 7-6 (7), 6-4 et 6-3. Raonic avait conclu cette partie avec 32 as contre 26 pour Isner.

«Je crois qu’il est de retour à son niveau des dernières années, a ajouté Isner, en prévision de ce match contre Raonic. J’ai beaucoup de respect pour lui. Je pense qu’il est un excellent joueur et il l’a prouvé tout au long de sa carrière.»

Rappelons que le Canadien a atteint les huitièmes de finale, samedi, en battant le Suisse Stanislas Wawrinka en trois manches de 7-6 (6), 6-4 et 6-3. Isner a pour sa part eu besoin de trois heures et 26 minutes pour vaincre le Serbe Dusan Lajovic en quatre manches.

Dabrowski et Xu éliminées

En attendant ce duel entre Raonic et Isner, c’est l’Ontarienne Gabriela Dabrowski qui était en action, samedi, au deuxième tour du tournoi de double en compagnie de sa partenaire chinoise Yifan Xu. Celles-ci ont toutefois subi la défaite en deux manches de 6-2 et 7-6 (2) contre l’Australienne Samantha Stosur et la Chinoise Shuai Zhang.

Il s’agit d’une certaine déception puisque Dabrowski et Xu étaient les quatrièmes têtes de série de la compétition.