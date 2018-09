Quatre en quatre pour Liverpool et Chelsea

Reçus quatre sur quatre. En attendant Tottenham et Watford, seules autres équipes à trois victoires et qui s'affrontent dimanche, Liverpool et Chelsea ont poursuivi samedi leur sans-faute en tête de la Premier League.

Chelsea à l'usure

La victoire n'est pas flamboyante mais elle rapporte gros. Elle permet en tout cas aux Blues, vainqueurs de Bournemouth (2-0), de garder le statut de co-leader, avec douze points.

Malgré une forte domination, il a fallu attendre la 72e minute pour voir la formation de Maurizio Sarri prendre le dessus sur son rigoureux adversaire. Pedro a d'abord profité d'une passe décisive d'Olivier Giroud (72e), entré en jeu onze minutes plus tôt à la place d'Alvaro Morata, après être resté sur le banc à Huddersfield la semaine dernière. Et c'est Eden Hazard qui a conclu l'affaire treize minutes plus tard (2-0, 85e).

Liverpool sûr de ses forces

Il aura donc fallu attendre plus de cinq heures de jeu pour voir Liverpool encaisser un but cette saison. Un but peu sans véritable portée, par Rachid Ghezzal, malgré l'énorme boulette d'Alisson, puisque l'affaire était déjà entendue après les buts de Mané (10e) et Firmino (45e).

Gagner à Leicester (1-2), 7e avant le coup d'envoi, est une sacrée performance qui donne encore un peu plus de crédibilité aux ambitions de Jürgen Klopp, 4e et finalistes de la Ligue des champions la saison dernière.

Chahuté dans les vingt premières minutes de la seconde période, Liverpool a fait preuve, le reste du temps, de maturité et de stabilité défensive, grâce notamment au défenseur central Virgil Van Dijk, arrivé en début d'année contre une somme record estimée à 84 millions d'euros.

Les Reds, leaders du classement avec douze points et une meilleure différence de buts que Chelsea, semblent prêts pour les quatre gros matches qui les attendent après la trêve internationale dans la deuxième quinzaine du mois, avec Tottenham et le PSG à la suite puis une double confrontation avec Chelsea.

West Ham en crise

Pour West Ham, en revanche, c'est la soupe à la grimace. Contre Wolverhampton (0-1), les coéquipiers du Français Issar Diop, titulaire en défense, ont connu une nouvelle déconvenue. La formation est-londonienne reste lanterne rouge (0 point) malgré une enveloppe de recrutement de plus de 100 millions d'euros cet été et l'arrivée de Manuel Pellegrini au poste d'entraîneur.

À noter également qu'Everton - Huddersfield (1-1) a permis à l'international français Lucas Digne, recruté par les Blues cet été, d'être pour la première fois titulaire en Premier League. Il a délivré une passe décisive à Calvert-Lewin.