Oyongo s'offre un superbe premier but en Ligue 1

L’ancien défenseur latéral de l’Impact de Montréal, Ambroise Oyongo, a marqué un but de toute beauté pour ouvrir son compteur en Ligue 1 avec Montpellier, samedi.

Avec une magnifique reprise de volée du pied gauche à la 77e minute, l’international camerounais a permis à son équipe de filer avec une victoire de 1-0 aux dépens du Stade de Reims. À voir dans la vidéo ci-dessous.

Dès son troisième match de la saison, Oyongo a donc inscrit le premier but de sa carrière en Ligue 1. Il a joué un total de 270 minutes avec Montpellier jusqu'ici en 2018-2019. La saison dernière, il avait été limité à trois matchs.

L'athlète de 27 ans, qui était l'un des meilleurs latéraux de la Major League Soccer (MLS), a annoncé son départ pour l'Europe en octobre dernier, après une saison avec les Red Bulls de New York et quatre campagnes avec l'Impact. Il a totalisé deux buts et neuf passes décisives en 73 matchs dans le circuit Garber.