«Nacho» s'invite à la fête!

Alors que l'Impact de Montréal jouissait d'une confortable avance de 2-0, Ignacio Piatti s'est invité à la fête dans les arrêts de jeu et a porté un dernier coup aux Red Bulls de New York, samedi soir.

L'Argentin s'était fait refuser un but en fin de match, mais on aurait eu tort de croire qu'il avait dit son dernier mot. «Nacho» a saisi la passe d'Alejandro Silva pour filer dans la surface de réparation et tromper la vigilance du gardien Luis Robles.

Piatti marquait ainsi un 60e but dans la Major League Soccer (MLS). À voir dans la vidéo ci-dessus!