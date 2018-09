Luongo : «J’aimerais être plus jeune de cinq ou 10 ans»

«J’aimerais être plus jeune de cinq ou 10 ans, comme ça je serais ici pour longtemps. C’est ce qui est épeurant pour moi. J’ai l’impression que nous cognons à la porte et j’espère que [nous gagnerons la coupe] dans les prochaines années, mais si c’est dans cinq ou six ans, je ne crois pas que je serai ici pour le vivre.»