Le LAFC double le Toronto FC

Carlos Vela a marqué un doublé et le Los Angeles Football Club (LAFC) a vaincu le Toronto FC 4-2, samedi, dans la Ville Reine.

Les réussites de Vela ont été le premier et le dernier but de cette rencontre. Après le premier but de Vela, Diego Rossi et Lee Nguyen ont permis au LAFC de prendre une avance confortable de 3-0.

Le réveil des favoris de la foule s’est fait à la 74e minute, alors que Jozy Altidore a déjoué Tyler Miller. Dans les arrêts de jeu, Altidore a ajouté un second filet, ce qui porte son total à cinq cette saison, en neuf matchs.

Le LAFC est en quête de la première position dans l’Association de l’Ouest. Il pointe présentement au deuxième rang, à trois points de la première position détenue par le FC Dallas.

Quant à lui, le Toronto FC voit s’est chance de participer aux séries éliminatoires s’amoindrir. La formation de la métropole ontarienne est au neuvième rang dans l’Est et a neuf points de la sixième position de l’Impact de Montréal.