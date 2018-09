Internationaux É.-U. : Sharapova montre la porte à Ostapenko

La Russe Maria Sharapova, ex-N.1 mondiale aujourd'hui 22e, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale des Internationaux États-Unis en écartant la Lettonne Jelena Ostapenko (10e) en deux sets 6-3, 6-2, samedi à New York.

Ostapenko, lauréate surprise de Roland-Garros il y a un an, a payé ses 41 fautes directes commises en moins d'une heure et demie.



«Je voulais juste m'améliorer par rapport à mon deuxième tour, je suis rentrée sur le court avec cette énergie», a commenté Sharapova, qui s'attend à un «match physique» au prochain tour.



Sacrée à New York en 2006, la Russe de 31 ans affrontera pour une place en quarts de finale l'Espagnole Carla Suarez Navarro (24e), tombeuse de la Française Caroline Garcia, N.6 mondiale.



Lors de ses deux précédentes participations à Flushing Meadows, en 2014 et en 2017, Sharapova s'était arrêtée en huitièmes de finale.