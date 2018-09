Déjà un match important pour les Redmen et le Vert & Or

La saison du football universitaire du RSEQ n'en est qu'à sa deuxième semaine d'activité, mais déjà, les Redmen de l'Université McGill et le Vert & Or de l'Université de Sherbrooke se disputeront un match important.

Ce duel vous sera présenté sur les ondes de TVA Sports dès 14h, avec un avant-match à compter de 13h30.

Les Redmen et le Vert & Or ont en effet respectivement perdu face aux Carabins de l'Université de Montréal et au Rouge et Or de l'Université Laval la semaine dernière.

Dans une saison de huit matchs, la rencontre de cet après-midi sera donc cruciale pour terminer la campagne parmi les quatre meilleures formations au classement.

Le descripteur Denis Casavant met la table pour cette rencontre dans la vidéo ci-dessus.