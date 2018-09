Hugo Gaston et Clara Tauson triomphent à Repentigny

Il n’y a eu aucune surprise en finale des Internationaux de tennis junior de Repentigny, samedi, alors que les favoris Hugo Gaston, chez les garçons, et Clara Tauson, chez les filles, ont été couronnés champions de la compétition.

Gaston, de la France, a pris la mesure de l’Australien Rinky Hijikata en deux manches de 6-3 et 6-4. Devenant ainsi le premier joueur depuis huit ans à être sacré champion tant en simple qu’en double. Vendredi, il avait remporté la compétition de double en compagnie de son compatriote Clément Tabur.

Plus tôt dans la journée, Tauson, du Danemark, a effectué toute une remontée pour être sacrée championne. Elle a savouré une ultime victoire en trois manches de 2-6, 7-6 (1) et 7-5 face à l’Ukrainienne Viktoriia Dema, huitième tête de série et tombeuse de la Québécoise Leylah Annie Fernandez plus tôt dans le tournoi. Après avoir perdu le premier set, la gagnante tirait de l’arrière 4-0 lors de la deuxième manche.

Grandement diminuée par une blessure à la hanche, Tauson y est allée de nombreux lobs dans le but de changer le rythme de la rencontre, ce qui a fonctionné. Affichant une grande détermination, la Danoise de 15 ans aura également eu le mérite de ne pas avoir déclaré forfait afin d’offrir un match aux amateurs s’étant déplacés à Repentigny.