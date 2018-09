À TVA Sports : Impact 2 - Red Bulls 0

Au plus fort de la course aux séries, l'Impact de Montréal n'a pas le choix d'être à son meilleur, samedi soir, au Stade Saputo.

À VOIR | Fanni et Sagna marquent leur premier but avec l'Impact

Les Red Bulls de New York sont en ville et ils trônent au sommet de l'Association de l'Est, en plus d'avoir amassé le deuxième plus grand nombre de victoires à l'étranger cette saison. Ils présentent également la meilleure défensive du circuit, ayant accordé le plus faible nombre de buts de la MLS.

Le match est en cours à TVA Sports. Suivez les développements en direct ci-bas.

2E DEMIE | Le pointage est de 2-0 pour l'Impact

45' | Fin de la première demie. Contre toute attente, l'Impact mène 2-0 contre la meilleure défensive du circuit après 45 minutes.

38' | BUUT! Un autre défenseur marque pour l'Impact! Cette fois, Bacary Sagna double l'avance du Bleu-blanc-noir en frappant le ballon de la tête au deuxième poteau! L'Impact mène 2-0.

34' | Au tour de Taïder de cogner à la porte avec un tir qui manque le cadre de quelques pouces.

33' | Superbe tentative de Piatti, qui voit sa frappe enroulée rater le but de peu.

30' | Rod Fanni marque de la tête sur un coup de pied de coin pour donner les devants à l'Impact!

11' | Dans un 3 contre 2, Silva file à toute allure et décoche un tir à l'orée de la surface, mais rate la cible.

6' | Silva centre pour Amarikwa dans la surface, mais le ballon est trop haut.

5' | Belle intervention de Lovitz pour mettre fin à une menace.

1' | Début du match.

NOTES

Pour l'occasion, l'entraîneur-chef de l'Impact Rémi Garde prend une décision tactique intéressante en titularisant pour une première fois l'attaquant Quincy Amarikwa.

Blessé dans une collision à l'entraînement mercredi, le défenseur français Rudy Camacho ne figure pas sur le onze de départ, mais il sera disponible sur le banc de touche. Jukka Raitala prend sa place à la gauche de Rod Fanni.

Le Québécois Anthony Jackson-Hamel ne se retrouve pas sur le «18» de Rémi Garde.

Voyez le XI partant du Bleu-blanc-noir, ci-dessous.