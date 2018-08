Voie royale pour Chelsea, pas pour Marseille

L'épouvantail Chelsea a hérité de modestes adversaires en phases de groupe de la Ligue Europa, à l'inverse de Marseille, finaliste de la dernière édition, qui devra se coltiner la Lazio Rome de Simone Inzaghi.

Le tirage au sort effectué vendredi à Monaco n'a débouché sur aucun «groupe de la mort». Mais il y aura tout de même du spectacle dans celui qui oppose l'ambitieux AC Milan, l'Olympiakos, le Bétis Séville et le surprenant F91 Dudelange, premier club luxembourgeois à disputer la phase de groupes d'une Coupe d'Europe.

«L'Europa League nous donne la possibilité de revenir en Europe, c'est formidable car c'est dans notre ADN», a commenté Leonardo, directeur sportif de l'AC Milan, sur RMC Sport.

Avec ce club, qui vient d'attirer l'Argentin Gonzalo Higuain dans ses filets, «on est un peu obligé de penser à la gagne, à la première place», a-t-il reconnu, même si les Grecs de l'Olympiakos et les Espagnols du Bétis «sont habitués aussi à jouer en Europe».

Chelsea et ses champions du monde français, N'Golo Kanté et Olivier Giroud, ont été vernis au tirage avec les Grecs du PAOK Salonique, les Biélorusses du BATE Borisov et les Hongrois de Vidi.

Glasgow pas verni

L'opposition sera plus relevée pour l'autre poids-lourds anglais, Arsenal, qui devra affronter le Sporting Portugal, actuel deuxième du championnat portugais. Qarabag (Azerbaïdjan) et Vorskla (Ukraine) complètent la poule.

Le Séville FC, quintuple vainqueur de la C3 (2006, 2007, 2014, 2015 et 2016), aura pour principale opposition Krasnodar, quatrième du dernier championnat russe, et le Standard de Liège. Rien d'insurmontable, donc.

De leur côté, les clubs français ont connu des fortunes diverses. Si Rennes a été épargné, avec le Dynamo Kiev, les Kazakhs d'Astana et les Tchèques de Jablonec, ce n'est pas le cas de Marseille et Bordeaux.

Lourdement battus en finale de la dernière C3 par l'Atlético Madrid, les Marseillais devront se frotter à la Lazio de Sergej Milinkovic-Savic et Ciro Immobile, dirigée par Simone Inzaghi. Les deux favoris du groupe H rencontreront aussi Francfort - renforcé par Kevin Trapp, prêté par le PSG - et les Chypriotes de Limassol.

Sur la route de Bordeaux, c'est le Zenit Saint-Pétersbourg qui se présentera, tout comme le FC Copenhague et le Slavia Prague.

Dans des groupes séparés, les deux clubs de Glasgow auront fort à faire: le Celtic sera aux prises avec le RB Leipzig et Salzbourg tandis que les Rangers, avec Steven Gerrard sur le banc, défieront le Spartak Moscou, le Rapid Vienne et Villarreal.

L'aventure européenne débutera, pour les 48 clubs engagés en C3, le 20 septembre et s'achèvera le 29 mai 2019 avec la finale à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan.