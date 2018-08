Utiliser la leçon torontoise à bon escient

La défaite subie par l’Impact à Toronto, la semaine dernière, a évidemment fait mal aux joueurs du club montréalais, qui ont tenu à se parler dans le blanc des yeux en cours de semaine, afin que de telles contre-performances ne se reproduisent plus d’ici la fin de la saison.

«La défaite contre Toronto FC nous a permis de réaliser beaucoup de choses, après on a eu une rencontre et on s'est dit les vraies choses, pour savoir si tout le monde était sur la même page, si on avait le même objectif», a indiqué le milieu de terrain Samuel Piette, vendredi, à la veille du duel de l’équipe contre les Red Bulls de New York, qui aura lieu au Stade Saputo.

«On a mis les choses au clair: il faut vraiment écouter les consignes et on a retrouvé notre identité en se parlant, a ajouté le Québécois. Il faut retourner à ça.»

Une chose est sûre, des leçons semblent avoir été tirées de cette défaite de 3-1.

«Ce n'est pas une grosse performance de Toronto qui nous a dominé, ça a été notre faute, notre problème, a expliqué Piette. On sait ce qu'il ne faut pas faire, ne pas rentrer dans le match mous, en spectateurs et bien appliquer le plan de match. Je pense qu'on a dévié de ça samedi dernier et c'est ce qui nous a fait mal. Il y a des ressemblances entre le Toronto FC et les Red Bulls, ce sont deux équipes qui pressent beaucoup.»

«On sort d'une défaite qui nous a fait assez mal, plus au terme mental qu'autre chose, mais les conditions sont parfaites pour se relancer et affronter les derniers matchs de la saison en force.»

Les joueurs bleu, blanc et noir savent pertinemment qu’il y a, chez les Red Bulls, des éléments de haut calibre comme Alejandro «Kaku» Romero Gamarra ou Bradley Wright-Phillips. Le plan de match de l’équipe, cependant, est plutôt centré autour de que celle-ci peut faire.

«On sait que «Kaku» est là, que Wright-Phillips est là, mais je pense que si on applique ce que les entraîneurs veulent, ça va contrer tous les éléments des Red Bulls (...) Il faudra être compacts entre les lignes, ne pas être trop hauts sur le terrain pour ne pas se faire jouer dans le dos», a affirmé Piette.

«On sait que ça va être un match difficile contre les leaders. À la maison, tout peut se passer, on a toujours une attitude un peu différente quand on est ici, une motivation de plus et il y a aussi le support des "fans".»

