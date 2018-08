US Open: Shapovalov éliminé par Anderson au bout de cinq manches

C’est la fin pour Denis Shapovalov aux Internationaux des États-Unis.

Le jeune Canadien a perdu un match marathon de cinq manches contre le Sud-Africain Kevin Anderson, vendredi, au troisième tour à New York. Anderson, qui est la cinquième tête de série, l’a emporté en cinq manches de 4-6, 6-3, 6-4, 4-6 et 6-3.

Lors de la manche ultime, la sensation canadienne a sauvé quatre balles de match, alors qu’il était au service au neuvième jeu. Reprenant les balles au jeu suivant, Anderson a complètement dominé la 28e tête de série et a conclu la rencontre. Le finaliste du dernier tournoi de Wimbledon avait brisé Shapovalov au troisième jeu de cette manche.

Pendant l’ensemble de la rencontre, le vainqueur a été magistral au service, s’imposant notamment avec 70 % de ses premières balles et réussissant 11 as.

Le Canadien n’a pas été mauvais non plus alors qu’il servait, parvenant a placé 13 as, mais aura manqué de constance, comme le démontre ses huit doubles fautes.

Avec cette défaite en 16es de finale, Shapovalov perdra 90 points au prochain classement de l’ATP, puisqu’il avait atteint les huitièmes de finale en 2017.

Anderson a maintenant rendez-vous avec l'Autrichen Dominic Thiem, tombeur de l'Américain Tayor Fritz 3-6, 6-3, 7-6 (5), 6-4 plus tôt dans la journée.