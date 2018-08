US Open: Maria Sharapova rejoint Jelena Ostapenko au 3e tour

La Russe Maria Sharapova s'est qualifiée pour le troisième tour de l'US Open aux dépens de la Roumaine Sorana Cirstea (51e) en deux sets de 6-2, 7-5, jeudi à New York.

Dans la seconde manche, Sharapova (31 ans) a comblé un retard de quatre jeux à deux pour éviter un troisième set périlleux.

«Je n'ai pas très bien commencé, j'ai connu beaucoup de hauts et de bas, j'ai commis beaucoup d'erreurs (33 contre 26 points gagnants), mais j'ai réussi à vraiment bien me concentrer à la fin et j'ai très bien servi», a-t-elle résumé.

Sacrée à New York en 2006, Sharapova affrontera la Lettonne Jelena Ostapenko (10e), lauréate de Roland-Garros en 2017, pour une place en huitièmes de finale.