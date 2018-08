Une dernière pour Sneijder sous le maillot orange

Wesley Sneijder, détenteur du record de sélections en équipe des Pays-Bas (133), va revêtir une dernière fois la tunique Orange lors d'un match amical contre le Pérou, jeudi prochain à Amsterdam.

L'ancien meneur de jeu de l'Ajax Amsterdam, du Real Madrid, de l'Inter Milan, de Galatasaray et de Nice, figure dans le groupe de 25 joueurs annoncé vendredi par le sélectionneur Ronald Koeman.

«Ce sera la dernière fois que Wesley Sneijder jouera avec la sélection nationale», a confirmé la Fédération néerlandaise dans un communiqué.

Avec 133 capes, Sneijder, 34 ans, détient le record de sélections du pays devant l'ancien gardien de but Edwin van der Sar (130).

Il avait fait ses débuts internationaux en 2003 contre le Portugal. Il a notamment disputé une finale de la Coupe du monde en 2010, perdue 1-0 après prolongation contre l'Espagne.

Véritable légende dans son pays, Wesley Sneijder, qui devrait être chaleureusement fêté jeudi, a remporté la Ligue des champions avec l'Inter Milan de José Mourinho en 2010.

Il porte actuellement les couleurs du club qatari de Al-Gharafa.

Quincy Promes signe à Séville

L'attaquant international néerlandais Quincy Promes s'est engagé pour cinq saisons au Séville FC en provenance du Spartak Moscou, ont annoncé vendredi les deux clubs, qui n'ont pas précisé le montant du transfert estimé à plus de 20 millions d'euros.

«Le Séville FC et le Spartak Moscou ont conclu un accord pour le transfert de Quincy Anton Promes», a écrit Séville dans un communiqué tandis que le Spartak Moscou, sur Twitter, «élicite Quincy pour son rôle dans les victoires des Rouge et Blanc et lui souhaite du succès pour la suite de sa carrière».

Formé à l'Ajax Amsterdam et passé aux Pays-Bas par le FC Twente, Quincy Promes avait rejoint le Spartak Moscou en 2014. En quatre saisons sous les couleurs du club russe, il a joué 135 matches et a marqué 66 buts.

Grand artisan du titre de champion de Russie remporté par le Spartak Moscou en 2017, le premier en plus de 15 ans, Quincy Promes a été élu «Joueur de l'année» 2017 en Russie.

L'attaquant néerlandais compte aussi 28 sélections et cinq buts avec les Pays-Bas. Quincy Promes retrouvera la Russie puisque son nouveau club affrontera Krasnodar en phase de poule de la Ligue Europa.

Coentrao de retour au Rio Ave, son club formateur

L'ancien international portugais Fabio Coentrao, sur lequel ne comptait plus l'entraîneur du Real Madrid Julen Lopetegui, a annoncé vendredi sa décision de rejoindre Rio Ave (première division portugaise), son club formateur.

«Salut, c'est moi, le nouveau renfort du Rio Ave», a déclaré le latéral gauche de 30 ans dans une vidéo publiée par le club de sa ville natale, Vila do Conde (nord).

Lopetegui, le nouvel entraîneur du Real, avait annoncé qu'il ne comptait pas sur Coentrao dans l'effectif merengue, où la doublure de Marcelo au poste de latéral gauche est l'inexpérimenté Sergio Reguilon (21 ans), promu cette saison en équipe première.

D'après les médias portugais, Coentrao a résilié avec le Real alors qu'il lui restait encore un an de contrat, s'engageant avec Rio Ave pour une saison.

Le joueur de 30 ans passé notamment par le Benfica a représenté l'équipe du Portugal à 52 reprises mais il avait manqué l'Euro-2016, remporté par la Selecçao, en raison d'une blessure contractée alors qu'il était en prêt à l'AS Monaco.