Stingers-Rouge et Or: guerre de stratèges en perspective

Justin Éthier préfère se concentrer sur son unité plutôt que d’essayer de deviner ce que ses anciens collègues tenteront d’utiliser en pigeant dans leur expérience passée à Québec pour arrêter l’offensive du Rouge et Or de l’Université Laval, samedi soir au PEPS.

Les Stingers de Concordia comptent en effet trois anciens du Rouge et Or au sein de leur personnel d’entraîneurs. L’entraîneur-chef Brad Collinson, le coordonnateur défensif Spiro Feradouros et l’entraîneur des porteurs de ballon Guillaume Bourassa.

«Brad possède plus d’informations sur nous que l’inverse, mais je ne suis pas dans leur tête et je n’ai pas perdu le sommeil en tentant d’entrer dans sa tête, a raconté le coordonnateur offensif du Rouge et Or. C’est peut-être une forme d’avantage pour Concordia, mais, connaissant Brad, il sera mieux préparé qu’à se fier uniquement à ce qu’il connaît de nous. Après le match à Sherbrooke, nous avions bien des choses à travailler sans penser à Brad. Ce sont les joueurs qui gagnent les parties et non les coachs.»

«Le plus difficile est que nous en sommes à la deuxième semaine de la saison et que nous n’avons aucun film de Concordia, de poursuivre Éthier. Concordia a un nouveau coordonnateur défensif et ce n’est jamais facile. Spiro va amener sa propre philosophie, mais je ne suis pas au courant. Il y a une partie inconnue pour nous, mais la clé sera de bien exécuter.»

L’intensité sera déterminante aux yeux d’Éthier.

«Dans notre victoire de 12-8 l’an dernier, ils avaient été plus physiques que nous, ce qui nous avait causé des ennuis. Leur ligne défensive avait été meilleure que notre ligne offensive et ils avaient exercé de la pression sur le quart-arrière.»

Benoît Gagnon-Brousseau estime que la cohésion est l’aspect déterminant. «C’est la clé pour que l’offensive connaisse du succès, a souligné l’ailier espacé de 5e année. À Sherbrooke, il y avait un petit quelque chose qui ne marchait pas à chaque jeu.»

Premier départ

Aleck Brodeur obtiendra son premier départ en carrière. L’ailier défensif prendra la place de Marc-Antoine Bellefroid qui est ennuyé par quelques blessures. «Aleck a connu un très, très bon camp et il mérite sa chance, a mentionné l’entraîneur-chef et responsable de la ligne défensive Glen Constantin. Marc-Antoine a quelques petits bobos et il n’a pas été en mesure de terminer deux entraînements cette semaine.»

L’absence de Bellefroid amène un autre changement. De retour au jeu après avoir raté tout le camp en raison d’une blessure à une cheville, le demi de coin Frédéric Gagnon effectuera les longues remises, boulot qu’il a accompli dans le passé. Dan Basambombo évoluera comme partant à la position de secondeur intérieur et le joueur de ligne Alexandre Gagnon disputera son premier match de la saison.

Yanic Lessard ne sait pas encore s’il sera de retour la saison prochaine.

Yanic Lessard entend profiter pleinement de la présente saison puisqu’il pourrait s’agir de sa dernière.

Le demi inséré des Stingers de Concordia croyait que sa carrière était terminée au terme de la campagne 2016 quand il a reçu une nouvelle qui l’a ébranlé. « Je croyais que ma carrière était terminée quand j’ai reçu le diagnostic de la maladie de Crohn, a-t-il confié. J’ai perdu 30 livres la première semaine et je pensais que le football était fini pour moi. Mon père a fait des recherches et il a découvert qu’un joueur souffrant de la maladie évoluait dans la NFL. Il y a peu de gens qui en parlent et j’avais peu de modèles.

«C’est une maladie assez complexe que les médecins tentent de stabiliser, de poursuivre la recrue offensive par excellence dans le RSEQ en 2015 en raison de ses 50 réceptions et huit touchés pour 728 verges. Quand tu fais une crise, ça peut dégénérer rapidement. J’ai fait plusieurs rechutes en 2017 et j’ai dû être hospitalisé une semaine à une occasion. Je me demandais si j’allais pouvoir continuer. Quand je suis en crise, mon moral est à la baisse, mais j’aime encore le football.»

S’il a dû rater quelques journées du camp d’entraînement, Lessard se dit maintenant en pleine forme.

«J’ai eu une rechute deux semaines avant le début du camp et j’ai pris le temps de me reposer parce que je ne voulais vraiment pas que ça se reproduise pendant la saison, a raconté le produit des Cougars du Collège Champlain. Quand tout va bien, je vis normalement. Je dois éviter les aliments épicés, limiter les fruits et légumes ainsi que les légumineuses, relaxer et dormir davantage. Je dois faire plus attention à mon corps. Les médicaments m’aident.»

«Après avoir repris mon poids, je suis maintenant plus en forme que j’étais avant le diagnostic, d’ajouter Lessard. J’ai gagné en force et en masse musculaire et je suis plus performant que j’étais.»

Lessard disputera-t-il sa 5e saison l’an prochain?

«Ma maladie pourrait influencer, mais on va regarder tous les aspects après la saison. Je termine mes études en décembre et je devrais débuter des études de 2e cycle si je continue. C’est aussi mon année de repêchage. Je vais évaluer mes options.»

L’étudiant en économie n’a qu’un seul objectif pour la présente campagne.

«Ça serait merveilleux d’avoir les mêmes statistiques qu’à ma première année, mais je veux avant toute chose que l’équipe gagne. Nous avons les éléments pour rivaliser avec Laval et Montréal, mais on manque parfois de profondeur. On doit toujours être à notre meilleur quand on les affronte si on veut rivaliser.»

Partant

Le départ de Jean-Guy Rimpel a ouvert les portes à quelques porteurs. Wilder Exilus entend en profiter.

«C’est excitant d’avoir l’opportunité de se battre pour un poste de partant et être un des leaders, mais ça reste un travail d’équipe, a souligné le produit des Condors de Beauce-Appalaches qui a récolté 88 verges et un touché en 11 courses lors du match présaison contre York. Jean-Guy est un très bon ami et il m’a appris beaucoup, mais l’équipe doit continuer d’avancer. Je suis plus rapide et plus physique que l’an dernier.»