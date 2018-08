Stephens franchit l'obstacle Azarenka

L'Américaine Sloane Stephens, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis, vendredi, en maîtrisant la Bélarusse Victoria Azarenka, ex-no 1 mondiale, en deux manches de 6-3, 6-4.

Pour la première fois de la quinzaine new-yorkaise, le toit du court Arthur-Ashe a été fermé après l'arrivée des premières gouttes, à 4-3 pour Azarenka dans la deuxième manche.



Ca n'a pas réussi à la Bélarusse : en tête avec un bris d'avance - et particulièrement inspirée à la volée sur les points importants - après avoir été menée 3 jeux à 1, elle a perdu les trois jeux suivants.



Pour une place en quarts de finale, Stephens, N.3 mondiale, sera opposée à la Belge Elise Mertens, 15e joueuse mondiale, tombeuse de la Tchèque Barbora Strycova (6-3, 7-6 (7/4)).



A 22 ans, Mertens, inattendue demi-finaliste de l'Open d'Australie en début d'année, s'était inclinée dès le premier tour lors de ses deux premières participations à l'US Open, en 2015 et 2016.



Azarenka, double finaliste à Flushing Meadows (2012 et 2013), y faisait son retour après avoir manqué les deux précédentes éditions, retenue en Californie par une bataille judiciaire pour la garde de son fils.



Autres Résultats



Elise Mertens (15) bat Barbora Strycova (23) 6-3, 7-6 (7/4)



Anastasija Sevastova (19) bat Ekaterina Makarova 4-6, 6-1, 6-2