Six ans et beaucoup de millions pour Aaron Donald

Les Rams de Los Angeles ont consenti un nouveau contrat de six ans au joueur de ligne défensive Aaron Donald, vendredi.

Selon ESPN, le contrat rapporterait 135 millions $, dont 87 seraient garantis, à l’athlète de 27 ans.

Long time coming: Rams and Aaron Donald finalizing a record 6-year, $135 million, including $87 million guaranteed, per source. Richest defensive deal in NFL history.



Donald now tied to LA for next seven years. And he will be ready for Monday night opener vs. Raiders.