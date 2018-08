Robert Wickens rapatrié à Indianapolis

Le pilote canadien Robert Wickens, victime d'un terrible accident lors du Grand Prix de Pocono il y a douze jours, a été transféré dans un hôpital d'Indianapolis, la ville où il réside, a annoncé vendredi son équipe.

«Wickens a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de l'Indiana pour poursuivre ses soins et va subir prochainement une nouvelle opération» aux jambes, a indiqué l'écurie Schmidt Peterson.



L'écurie n'a pas donné plus de précisions sur l'état de santé de son pilote qui a été opéré à plusieurs reprises, notamment pour insérer des broches en titane dans sa colonne vertébrale, et pour consolider ses fractures des jambes.



Wickens, 29 ans, a percuté très violemment le 19 août dernier les grillages de sécurité surplombant le mur extérieur du circuit de Long Pond après s'être envolé littéralement sur une autre monoplace.



Pour sa première saison en IndyCar, Wickens est monté à quatre reprises sur le podium, la première fois (2e) dès sa deuxième course.



Il a notamment terminé 9e des prestigieux 500 miles d'Indianapolis pour sa première participation.



Il sera remplacé pour les deux dernières courses de la saison, ce week-end à Portland et le 16 septembre à Sonoma, par le Colombien Carlos Munoz.