Plus de peur que de mal pour Samuel Houde

L’espoir des Canadiens de Montréal Samuel Houde a subi une blessure à une épaule, mardi, lors d’un entraînement des Saguenéens de Chicoutimi, mais il ne devrait pas être à l’extérieur des patinoires trop longtemps.

D’après le média «Le Quotidien», le joueur de centre de 18 ans a subi une entorse lorsqu'une fissure sur la glace a causé une chute contre la bande. Or trois jours plus tard, le Blainvillois, qui a été aperçu le bras dans l'attelle jeudi, a eu plus de peur que de mal, puisqu’il dit ne ressentir que «des douleurs» à la suite de l’incident.

«(L’épaule) va de mieux en mieux. Je suis [déjà] en processus de renforcement», a-t-il laissé savoir dans un échange de textos avec le TVASports.ca, vendredi matin.

De plus, le patineur de 6 pi et 160 livres aura quelques jours de répit pour soigner son épaule, puisque les «Sags» ont congé d'entraînement à l'occasion de la fin de semaine de la fête du Travail.

Il sera au camp des recrues

Cette relâche ne peut qu'être bénéfique pour Houde, choix de cinquième tour (133e au total) du Tricolore au dernier encan amateur, car il a confirmé sa présence au camp des recrues du Bleu-blanc-rouge, qui se met en branle jeudi prochain.

Reste à confirmer s'il sera rétabli à temps pour participer à toutes les activités sans restrictions.

Au total, cinq joueurs issus du dernier repêchage figurent sur la liste des invités. Vingt-cinq jeunes étaient présents au camp de perfectionnement du CH, en juin dernier, y seront également.

La troisième sélection du club au total, le Finlandais Jesperi Kotkaniemi, est parmi les espoirs qui seront épiés à Brossard et à Laval.

La Place Bell sera notamment le théâtre de la «Confrontation des recrues», du 7 au 9 septembre, une compétition réunissant les espoirs de trois équipes de la Ligue nationale.

Dans le cadre de ces hostilités, les jeunes des Sénateurs d’Ottawa et les Maple Leafs de Toronto seront de passage sur la Rive-Nord.