Le visage bien différent du Titan

La dernière saison du Titan d'Acadie-Bathurst a été mémorable. Championne de la coupe du Président et de la Coupe Memorial, l'équipe acadienne aura toutefois un visage bien différent cette année.

Les Jeffrey Truchon-Viel, Olivier Galipeau, Antoine Morand, Samuel L'Italien et plusieurs autres ont quitté le Titan.

C'est sans compter l'entraîneur-chef Mario Pouliot, promu comme entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda au cours de l'été.

Il allait de soit que le directeur général du Titan, Sylvain Couturier, confie les rênes de l'équipe à Bryan Lizotte, l'adjoint de Pouliot depuis trois ans.

Pour Lizotte, c'est un retour comme entraîneur-chef, lui qui avait été aux commandes du Blizzard du Séminaire St-François de 2011 à 2016.

«C'est un retour dans ma chaise, admet-il. Je n'avais jamais été entraîneur adjoint avant de venir à Bathurst. Ç'a été une belle expérience pour moi, mais c'est sûr que c'est un retour dans des fonctions dans lesquelles je suis beaucoup plus à l'aise. Je suis enchanté par le défi.»

Plus coloré et controversé

Lorsqu'on lui demande quel type d'entraîneur-chef il sera, Lizotte esquisse un large sourire.

«Le temps nous le dira! dit-il en riant. Ne soyez pas surpris si je suis un peu plus coloré, un peu plus controversé par moment et je l'assume complètement. Au-delà de ça, je vais être quelqu'un d'exigent envers les joueurs, honnête et respectueux. On va voir comment les choses vont aller.»

L'entraîneur-chef de 33 ans entend demeurer authentique. «C'est sûr que j'ai une forte personnalité, j'ai confiance en moi et je l'assume totalement.»

Père de trois enfants en bas âge, Lizotte et le Titan ont vécu une saison fertile en émotions le printemps dernier. Il a pris le temps de savourer ces grandes joies cet été.

«L'été a été beaucoup trop court!, lance-t-il. Quand tu vis une année de rêve comme ça, tu ne peux pas faire autrement que de savourer et repenser aux bons moments qu'on a eus. Ç'a été une expérience extraordinaire pour l'organisation, pour moi, pour Mario [Pouliot]. Là, c'est le retour au travail.»

Lizotte aura sous la main une équipe beaucoup moins expérimentée et puissante que l'an dernier. N'empêche, il veut garder le Titan sur la bonne voie.

«Je m'attends à ce qu'on compétitionne et à ce qu'on soit structurés. Gagner la Coupe Memorial a apporté une attitude gagnante à l'organisation et on veut garder ça», de conclure Lizotte, sous contrat pour les trois prochaines années.