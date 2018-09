Justin Rose aux commandes, Tiger Woods à la traîne

Le Britannique Justin Rose a remis la meilleure carte, vendredi, lors de la première ronde du Championnat Dell Technologies de la PGA, alors que Tiger Woods n’a pas été en mesure de jouer la normale au Massachusetts.

Rose a complété le parcours du TPC Boston en 65 coups, soit six coups sous la normale. Il a réalisé six oiselets et n’a pas commis de faux pas.

Pour sa part, Woods a connu une journée difficile, ramenant une carte de 72 (+1). Il a réussi trois oiselets, mais a péché sur quatre trous. Le neuf d’aller aura été ardu, alors que l’ex-numéro un mondial a obtenu trois bogueys sur les sept premiers trous.

L’Écossais Russell Knox et le Mexicain Abraham Ancer partagent le second rang après la première journée. Ils ont remis des cartes de 66 (-5).

Le Canadien Adam Hadwin a très bien fait et se retrouve à trois coups du meneur grâce à une performance de 68 (-3). Il a impressionné les partisans amassés au quatrième fanion avec un aigle sur une normale quatre. Il a cependant annulé ce bon coup en réalisant un double boguey au 13e. Il a complété sa journée de boulot avec quatre oiselets et un boguey.